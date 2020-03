La conférence Build de Microsoft est la dernière annulation de coronavirus – .

La conférence des développeurs Microsoft Build a été annulée en raison des craintes liées aux coronavirus.

Microsoft affirme qu’un «événement numérique» prendra la place de l’événement en personne cette année.

Microsoft est l’une des nombreuses sociétés et groupes technologiques à annuler une conférence en 2020.

À ce stade, il est sûr de supposer que tout rassemblement de masse aux États-Unis prévu pour le premier semestre de 2020 sera reporté, annulé ou modifié à la lumière de l’épidémie de coronavirus. Le Mobile World Congress, la Game Developers Conference, l’E3, Coachella, et même les tournois de basket-ball universitaires NCAA pour hommes et femmes ont tous été les victimes de cette préoccupation croissante, et maintenant le plus grand événement annuel de Microsoft a également été touché.

Microsoft a annoncé tard ce jeudi que sa conférence annuelle des développeurs de build a été annulée en raison de la pandémie qui a frappé les États-Unis et le monde. L’événement devait initialement avoir lieu du 19 au 21 mai à Seattle, dans l’État de Washington, mais Microsoft a annoncé qu’il transformerait Build en un «événement numérique».

Voici la déclaration que Microsoft a envoyée à la presse parallèlement à l’annonce de l’annulation:

La sécurité de notre communauté est une priorité absolue. À la lumière des recommandations de sécurité sanitaire pour l’État de Washington, nous organiserons notre événement Microsoft Build annuel pour les développeurs en tant qu’événement numérique, au lieu d’un événement en personne. Nous sommes impatients de rassembler notre écosystème de développeurs dans ce nouveau format virtuel pour apprendre, se connecter et coder ensemble. Restez à l’écoute pour plus de détails à venir.

Bien que Build soit axé sur les développeurs, c’est également là que Microsoft annonce bon nombre de ses applications et mises à jour logicielles à venir. Au cours de la construction 2019, Microsoft nous a montré comment Cortana allait devenir plus conversationnel, nous avons eu un premier aperçu des nouvelles fonctionnalités à venir dans le navigateur Edge de Microsoft, nous avons vu comment le Fluent Design de la société allait se multiplier et la nouvelle application Windows Terminal a fait ses débuts. Lors de l’événement de cette année, nous nous attendons à en savoir plus sur les appareils à double écran de Microsoft et la nouvelle plate-forme Windows 10X, mais tout sera en ligne.

L’annulation semblait inévitable depuis un certain temps, car Microsoft a mis à jour le site Web Build le 2 mars pour faire savoir à tout le monde qu’il surveillait la situation et apporterait les changements nécessaires:

À la lumière des problèmes de santé mondiale dus au nouveau coronavirus (COVID-19), Microsoft surveille les recommandations de santé publique en relation avec les événements en personne. Nous examinons attentivement notre calendrier des événements ainsi que notre présence aux événements de l’industrie au cours des prochains mois. Nous ne prenons pas de décisions à la légère, mais la santé et le bien-être de nos clients, partenaires, clients, fournisseurs et employés restent notre priorité absolue.

Nous continuerons de surveiller et d’apporter les changements nécessaires à mesure que la situation évolue.

Washington a été frappé aussi durement que n’importe quel État américain depuis le début des tests, avec 31 décès déjà signalés, ce qui est plus que la plupart des pays ont vu de COVID-19. Microsoft, qui demande aux employés de travailler à domicile, a annoncé qu’il verserait 1 million de dollars au fonds de réponse COVID-19 de Puget Sound.

