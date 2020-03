La conférence de la WWDC risque d’être annulée pour le coronavirus

En raison de l’urgence du coronavirus qui a envahi notre planète en peu de temps, de nombreuses entreprises technologiques ont annulé leurs événements prévus pour le septième prochain, forçant effectivement tous les organisateurs de salons, tels que la Mobile World Congress et le Geneva International Motor Show, pour annuler toutes les dates prévues. De toute évidence, parmi les entreprises qui utilisent cette période de l’année pour présenter de nouveaux produits, il ne manque pas pomme. La période de mars, en effet, est d’une importance fondamentale pour le Colosse de Cupertino puisque, précisément en ces jours de l’année, comme d’habitude Apple annonce les dates officielles de la WWDC et le thème sur lequel toute la conférence se concentrera. À cause du virus Covid-19, toutefois, même le célèbre événement Apple est susceptible de sauter ou, dans le meilleur des cas, d’être reporté à une date ultérieure. Le service de santé publique de Santa Clara, comté dans lequel se trouve le siège social de Cupertino, en fait, il a demandé l’annulation de tous les événements prévus à travers la note suivante: “en ce moment, nous recommandons de reporter ou d’annuler les réunions de masse et les grands événements communautaires dans lesquels un grand nombre de personnes sont à une courte distance les unes des autres.” Nous trouvons ci-dessous plus de détails à ce sujet.

Apple et Coronavirus: la WWDC 2020 risque d’être annulée

Pendant la WWDC, Apple accueille chaque année des milliers de développeurs de tous les coins de la planète. En raison de la situation actuelle de coronavirus, qui a récemment contraint Google à annuler I / O 2020, l’événement d’Apple pourrait également être annulé. Malgré cela, cependant, Apple n’a pas encore publié de nouvelles et, en fait, La WWDC reste confirmée pour le moment. Restez connecté pour plus d’informations.