La confiance excessive dans le pilote automatique Tesla a contribué à l’accident du modèle X 2018, annonce le conseil de sécurité – .

Robert Sumwalt, président du National Transportation Safety Board, a eu quelques mots de choix à partager mardi à propos de la fonction d’assistance au pilote automatique que le constructeur automobile Tesla vante comme une offre clé associée à ses voitures. Des voitures comme le Model X qui voyageait sur le pilote automatique à environ 70 mi / h en 2018 quand il s’est écrasé dans une barrière de sécurité et ont tué Walter Huang, ingénieur logiciel Apple de 38 ans, en 2018 dans un accident de feu.

À la fin d’une audience de trois heures mardi, le conseil de sécurité a rendu ses conclusions à la suite de l’accident, pour lesquelles Sumwalt a fourni un certain contexte via sa critique du mode de pilote automatique de Tesla. Malheureusement, les enquêteurs ont déclaré mardi que le conducteur jouait à un jeu vidéo sur son smartphone lorsque sa voiture s’est écrasée tragiquement – quelque chose que vous ne pouvez absolument pas faire lorsque vous conduisez dans une voiture avec une automatisation partielle, a souligné Sumwalt.

“Si vous possédez une voiture à automatisation partielle, vous ne possédez pas de voiture autonome”, a-t-il déclaré. “Alors ne prétends pas que tu le fais. Cela signifie que lorsque vous conduisez en mode supposé autonome, vous ne pouvez pas dormir. Vous ne pouvez pas lire un livre. Vous ne pouvez pas regarder un film ou une émission de télévision. Vous ne pouvez pas envoyer de texte. Et vous ne pouvez pas jouer à des jeux vidéo. ” Malheureusement, c’est exactement ce que les enquêteurs ont trouvé que le conducteur faisait dans cet accident – un accident, soit dit en passant, qui, selon eux, était similaire à d’autres égards aux autres accidents de Tesla sur lesquels le bureau de sécurité enquête.

Cet accident particulier a attiré un haut niveau de contrôle menant à l’audience de mardi en raison du fait que le pilote du modèle X avait activé la fonction de pilote automatique, ce qui a conduit de nombreuses personnes à se poser des questions sur l’utilité et la sécurité de la fonctionnalité. De plus, selon un précédent rapport du NTSB, le Model X impliqué dans l’accident avait viré vers le séparateur d’autoroute à quelques reprises.

Sumwalt a blâmé une tempête parfaite de facteurs qui ont contribué à cet accident particulier, y compris la confiance excessive du conducteur dans le mode Pilote automatique de Tesla ainsi que le fait qu’il a été distrait en jouant à un jeu. De plus, ils ont constaté que «l’atténuateur de collision» devant la barrière dans laquelle le conducteur s’est écrasé était endommagé et n’avait pas encore été réparé par le service des transports de l’État de Californie – quelque chose qui, si cela avait été fait, aurait probablement signifié le conducteur a survécu à l’accident.

«Dans cet accident, nous avons constaté une dépendance excessive à l’égard de la technologie, nous avons constaté une distraction, nous avons constaté un manque de politique interdisant l’utilisation du téléphone portable en conduisant et nous avons constaté des défaillances d’infrastructure qui, une fois combinées, ont conduit à cette perte tragique», a déclaré Sumwalt. a déclaré à la fin de l’audience de mardi (via The Verge). «Nous demandons instamment à Tesla de continuer à travailler à l’amélioration de sa technologie de pilote automatique et à la NHTSA de s’acquitter de sa responsabilité de surveillance afin de s’assurer que des mesures correctives sont prises si nécessaire. Il est temps d’arrêter de permettre aux conducteurs de tout véhicule partiellement automatisé de prétendre qu’ils ont des voitures sans conducteur. “

Source de l’image: David Zalubowski / AP / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.