La configuration d’Elsa Fifth Spirit Twist de Frozen 2 était-elle dans le premier film?

Disney’s Congelé 2 a révélé une tournure surprenante sur les pouvoirs de glace de la reine Elsa en tant que cinquième esprit, que le premier Frozen a à peine taquiné. Alors que l’original de 2013 était tout au sujet d’Elsa apprenant à contrôler ses pouvoirs afin qu’elle puisse vivre heureuse pour toujours avec sa sœur, Anna, Frozen 2 explore la trame de fond et la mythologie du royaume d’Arendelle – et comment les capacités d’Elsa se lient à cette histoire. Avec des séries Disney en cours comme Marvel Cinematic Universe et Star Wars, le public connaît bien les préfigurations qui s’étendent d’un film à l’autre. Frozen, cependant, n’a fait qu’un clin d’œil subtil à l’identité d’Elsa.

Comme le premier film, Frozen 2 s’articule autour d’une quête à travers la nature enneigée autour d’Arendelle. Cette fois-ci, Elsa suit les indices laissés par ses parents pour découvrir la source de ses pouvoirs. Alors qu’Anna est à nouveau le protagoniste du film, risquant sa vie pour protéger sa sœur aînée, la mythologie de l’histoire se concentre autour d’Elsa. Alors qu’ils voyagent dans le désert, les héros de Frozen 2 sont contrariés par plusieurs esprits élémentaires. Elsa est en quelque sorte capable de domestiquer les esprits, qui sont liés par un cinquième esprit légendaire. À la fin du film, Elsa elle-même se révèle être l’esprit du pont.

Connexes: Frozen 2: Le voyage d’Anna fait écho à Frodon de Lord Of The Rings

Alors que la cause des pouvoirs d’Elsa reste quelque peu vague à la fin de Frozen, cette torsion s’intègre dans l’histoire du premier film sans perturber les arcs de ses personnages. Pourtant, les cinéastes n’ont pas toujours de séquelles en tête, et la vérité sur Elsa n’était que peu annoncée dans Frozen. La reine Iduna, mère d’Elsa et d’Anna, laisse à ses filles un châle marron après sa mort; le châle est orné de symboles qui deviennent de plus en plus importants dans la découverte d’Elsa. Ses quatre points représentent les quatre esprits élémentaires, tandis que le symbole souligne globalement l’espace entre eux – le pont. Ce n’est pas la première fois que les fans de Frozen voient le symbole. L’observateur parmi eux aurait pu repérer le même motif dans le premier film.

Le symbole ressemblant à un flocon de neige est apparu sur certains articles d’habillement dans Frozen original. Plus important encore, on peut le voir sur les bretelles de la robe extérieure d’Iduna dans le premier film et sur la garniture intérieure du manteau du roi Agnarr. Ce détail est logique dans le contexte de Frozen 2. Non seulement les pouvoirs d’Elsa lui ont été accordés après qu’Iduna a sauvé la vie d’Agnarr en tant que jeune homme, mais Elsa elle-même est le produit de leur amour. Elle porte des morceaux de sa mère et de son père, donc chacun est responsable de la création de l’esprit du pont.

Ce n’est pas une preuve définitive que les créateurs de Frozen avaient une suite en tête. Après tout, l’ampleur du succès de Frozen était presque imprévisible. S’ils avaient prévu de faire Frozen 2 depuis le début, les fans auraient vu beaucoup plus de préfiguration. Il est plus probable que l’équipe créative derrière le film ait développé la mythologie d’Arendelle pour étoffer l’histoire par elle-même; lorsque Frozen a été un énorme succès, ils avaient beaucoup d’espace pour jouer dans ce bac à sable. Cela explique pourquoi Frozen 2 est si concentré sur l’histoire et la mythologie, contrairement à l’histoire autonome du premier film.

Certains fans de Frozen étaient mécontents de Disney Congelé 2, mais les cinéastes ont agrandi l’univers de la franchise. En introduisant la mythologie et l’histoire plus profondes d’Arendelle, Disney a élargi la portée sans oublier de développer ses personnages les plus aimés. Pourtant, l’absence de préfiguration dans Frozen suggère que des plans définitifs n’ont pas été élaborés pour une suite jusqu’à ce que le premier se révèle si lucratif. Que Disney adopte ou non cette approche pour Frozen 3 est une supposition.

Suivant: La cinquième torsion de l’esprit de Frozen 2 a des implications effrayantes pour Elsa