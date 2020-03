La configuration système requise pour DOOM Eternal PC est sortie sur Steam puis supprimée

Le développeur id Software aurait publié la configuration système requise pour son prochain jeu très attendu DOOM Eternal, et le matériel nécessaire pour exécuter le jeu sur les paramètres recommandés peut coûter plus d’un joli sou. id Software est depuis longtemps un chef de file dans le monde des jeux sur PC et de l’optimisation des moteurs, comme en témoigne le pionnier du jeu de tir à la première personne avec des jeux comme Wolfenstein, Quake et DOOM.

Il semble maintenant que id Software continue de repousser les limites des performances du jeu avec DOOM Eternal. La semaine dernière, id Software a annoncé que DOOM Eternal était capable de fonctionner à 1000 images par seconde, bien que l’ingénieur principal du programme, Billy Khan, ait admis que les kits de test les plus performants de la société ne faisaient que pousser le jeu dans les 400. L’une des raisons pour lesquelles tant de passionnés de PC peuvent être enthousiasmés par la capacité de performance potentielle de DOOM Eternal est que le jeu fonctionne sur le tout nouveau moteur de jeu d’id Software id Tech 7. Ceci est important car il n’y a pas beaucoup de studios qui utilisent des moteurs de jeu propriétaires , mais id Software a toujours été un innovateur technique. Le redémarrage DOOM du développeur en 2016 a reçu des critiques élogieuses de la part de la critique pour son gameplay et ses performances techniques, bien qu’il ne disposait pas d’un outil de référence dans le jeu pour tester les paramètres avancés du PC.

La description complète de la configuration système requise et des spécifications recommandées pour DOOM Eternal a été rapportée par GameSpot. Selon le rapport, les exigences minimales absolues pour exécuter DOOM Eternal à 60 images par seconde à une résolution 1080p sur des paramètres bas sont: 64 bits Windows 7 ou 10 OS, Intel Core i5 à 3,3 GHz ou mieux, ou AMD Ryzen 3 à 3,1 GHz ou mieux, 8 Go de RAM, NVIDIA GeForce GTX 970 (4 Go) ou AMD Radeon R9 290 (4 Go) / RX 470 (4 Go) et 50 Go d’espace disponible. Les spécifications techniques recommandées ont les mêmes exigences de système d’exploitation et de stockage, mais nécessitent en outre: Intel Core i7-6700K ou supérieur, ou AMD Ryzen 7 1800X ou supérieur, 16 Go de RAM, NVIDIA GeForce GTX 1080 (8 Go), RTX 2060 (8 Go) ou AMD Radeon RX Vega56 (8 Go).

Peu de temps après que GameSpot a signalé ces spécifications et exigences pour DOOM Eternal, elles ont été supprimées de Steam. Au moment de la rédaction de cet article, l’onglet des spécifications minimales et recommandées sur la page DOOM Eternal Steam est vide, en plus de dire que le jeu nécessite “un processeur 64 bits et un système d’exploitation”. On ignore actuellement si les spécifications qui ont été initialement signalées ont été publiées par erreur.

Les spécifications minimales signalées pour exécuter DOOM Eternal semblaient un peu imposantes. Bien que les joueurs sur PC qui mettent régulièrement à jour leur plate-forme avec des cartes graphiques de qualité puissent se moquer de la notion d’une GTX 970 proche de “l’état de l’art”, il est important de se rappeler que DOOM Eternal se lance sur le modèle de base PlayStation 4 et Xbox One ainsi, qui sont deux pièces de matériel qui ne correspondent pas aux exigences minimales du jeu. Si id Software a supprimé les exigences pour améliorer les performances du jeu, le temps presse rapidement car DOOM Eternal devrait être lancé prochainement, le 20 mars 2020.

