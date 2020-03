la confirmation arrive, il prendra en charge la connectivité 5G

Probablement, sans beaucoup de surprises, le prochain OnePlus 8 bénéficiera de la prise en charge de la connexion 5G. Ces informations proviennent directement du PDG de OnePlus, Pete Lau. Selon Lau, l’entreprise travaille dur pour investir dans cette technologie de réseau à long terme.

Les OnePlus 8 et 8 Pro devraient inclure le SoC Qualcomm Snapdragon 865, ce qui signifie qu’il est presque certain que les deux appareils prendront en charge la 5G. En fait, le seul modem compatible pour le Snapdragon 865 est le Snapdragon X55 compatible 5G. Cependant, tous les appareils avec Qualcomm Snapdragon 865 ne prendront pas réellement en charge la 5G.

OnePlus 8, la prochaine série sera dotée de la 5G

Il est possible qu’il n’existe que des modèles 4G de OnePlus 8, en particulier dans les pays sans réseau 5G. Alternativement, OnePlus pourrait proposer un modèle avec prise en charge 5G dans chaque pays, ce que Realme a fait avec le X50 Pro 5G en Inde.

Maintenant, nous sommes presque sûrs que le prochain appareil de la société prendra en charge la technologie 5G, mais nous ne le sommes pas avec le OnePlus 8 Lite. Ce téléphone serait équipé du processeur MediaTek Dimensity 1000. Cette puce a un modem 5G intégré, donc il est certainement capable de prendre en charge la connectivité 5G mais nous ne savons pas si ce sera le cas.

Alternativement, la société pourrait également suivre la voie de Samsung et lancer son appareil à l’échelle mondiale avec la prise en charge de mmWave et de la sous-6 GHz 5G. Quoi qu’il en soit, l’annonce de la société indique que ses prochains appareils, 8 et 8 Pro, devraient au moins prendre en charge les réseaux sous-6 GHz 5G de la plupart des gestionnaires du monde.

Quant au prix, la société n’a pas dévoilé de détails. Cependant, il a été confirmé que le modèle OnePlus 8 standard ne coûtera pas cher car l’objectif de l’entreprise avec cet appareil est d’avoir “des spécifications modestes et un prix abordable”.