La congestion de la circulation à Seattle est la 14e pire aux États-Unis, car les navetteurs moyens ont perdu 74 heures en 2019 – .

(Graphique INRIX)

Pour la première fois depuis des années, Seattle a connu une légère amélioration en ce qui concerne le classement de la ville parmi les plus encombrés pour conduire aux États-Unis. Seattle est passé de la sixième à la 14e place dans le Global Traffic Scorecard 2019 de Kirkland, Washington. et la société de données INRIX.

Selon le rapport, le banlieusard moyen de la région de Seattle a perdu 74 heures l’an dernier assis dans la circulation en raison de la congestion.

La moyenne américaine était une perte de 99 heures pour un coût de près de 88 milliards de dollars, soit environ 1 377 $ par conducteur pour 2019. INRIX indique que le temps moyen perdu par les conducteurs aux États-Unis a augmenté de deux heures de 2017 à 2019 alors que la croissance économique et urbaine se poursuivait. à monter en flèche.

Boston a été classée comme la ville la plus congestionnée des États-Unis, le navetteur moyen perd 149 heures par an. Portland a battu le top 10 au n ° 8, avec 89 heures perdues, la plaçant derrière des villes comme Chicago, Philadelphie, New York et Washington, D.C.

Le rapport INRIX a mesuré les tendances de la congestion et de la mobilité dans 900 villes et 43 pays. Bogota, en Colombie, arrive en tête de liste des villes les plus congestionnées au monde, les conducteurs perdant 191 heures par an.

«La congestion coûte chaque année des milliards de dollars aux Américains. Cependant, il semble se stabiliser dans certaines des métros les plus congestionnées du pays – avec des retards augmentant d’environ 3% à l’échelle nationale depuis 2017 », a déclaré Trevor Reed, analyste des transports chez INRIX, dans un communiqué. «L’innovation et l’investissement continus dans une gestion plus intelligente des routes montrent des signes précurseurs de progrès.»

Dans la région de Seattle, le rapport arrive à un moment où des milliers de navetteurs quotidiens ont été retirés du mélange de congestion alors que les entreprises ont répondu à l’épidémie de coronavirus en instituant des politiques de travail à distance. La société a annoncé la semaine dernière que les vitesses de circulation avaient augmenté jusqu’à 10 mi / h sur les principales routes autour de Seattle et de Bellevue, Washington, près de la base d’Amazon, de Microsoft et d’autres sociétés de technologie.

(Graphique INRIX)