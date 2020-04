La connectivité Ethernet Terabit ultra-rapide arrive rapidement – mais ce ne sera pas bon marché

Une augmentation exponentielle de la demande de données a conduit à l’annonce récente d’une nouvelle technologie Ethernet 800 Gigabit du Ethernet Technology Consortium.

AnandTech rapporte que la norme est basée sur les voies actuelles de 106,25 G (pionnières pour 400 Gb) mais double le nombre de voies totales de quatre à huit – il s’agit essentiellement de deux lignes 400 Gb liées.

L’application principale de la technologie sera dans les centres de données, où les opérateurs hyperscale, les sociétés d’hébergement de sites Web et HPC tireront le meilleur parti de l’augmentation de la bande passante.

Terabit

Le 800 Gigabit n’est toujours pas 1Tbit et il est probable que la prochaine itération de cette technologie verra les ingénieurs franchir enfin la barrière Terabit par seconde.

Les utilisateurs finaux verront-ils jamais de telles vitesses arriver sur leurs appareils? Eh bien, la plupart des ordinateurs portables en vente ne sont plus livrés avec une connexion Ethernet et le cloud computing et les services de streaming légaux traditionnels ont fait des serveurs et des NAS (services attachés au réseau) moins un élément incontournable dans la maison du technophile.

En pratique, cela signifie que la technologie GbE (qui est 1/800 plus lente que la percée récemment annoncée), est susceptible de rester avec nous pendant un certain temps, avec 2,5 GbE la prochaine étape logique, suivie par 5 GbE et 10 GbE. Par exemple, peu de cartes mères sont équipées d’un connecteur 10G et le coût moyen des commutateurs, routeurs et cartes enfichables 10G est encore relativement élevé.

Il convient de noter que, malgré les dernières avancées de la technologie sans fil, la connectivité Gigabit filaire reste la méthode la plus fiable pour la transmission de données.

Via AnandTech