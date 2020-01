la connexion de Tim, Vodafone, Wind et 3 à la pension

L’introduction de nouveau standard de connexion rapide est presque sur nous pour presque tous les opérateurs, et déjà Tim et Vodafone ont mis leurs répéteurs à la disposition de toute personne disposant d’un téléphone prenant en charge la 5G. Ils ont simultanément publié les bundles afin que leurs clients testent d’abord la vitesse et l’efficacité du réseau, et il est naturel de noter à quel point les prix ont augmenté par rapport aux offres auxquelles nous étions habitués avec la 4G.

L’augmentation des bundles pour profiter de la nouvelle connexion n’est l’une des stratégies à mettre en œuvre, par TIM, Vodafone, Wind-Tre, Iliad et Fastweb, pour récupérer les 6,5 milliards investis au total pour garantir l’exclusivité 5G et préparer l’infrastructure et les logiciels pour sa naissance.

En même temps, en fait, les opérateurs nouveaux changements sur de nombreuses offres. Une première phase d’augmentations a déjà eu lieu cet été; une seconde voit Vodafone, Fastweb et Tiscali occupés en ce moment.

Mais il peut y avoir une autre action à prendre pour récupérer partiellement les investissements réalisés pour la 5G, et il cesserait d’investir davantage pour les réseaux de troisième génération.

3G, au revoir à l’ancienne connexion: l’hypothèse des opérateurs inquiète les utilisateurs

Il était naturel qu’à un moment pas mieux spécifié, les investissements pour la 3G cesser d’être détourné vers les nouvelles technologies. Pourtant, il semble qu’il ne soit pas encore prêt pour cette transition, avec 4G pas encore présent de façon homogène sur le territoire (avec de nombreux points où la 3G est toujours le maître).

Il est donc légitime qu’une telle perspective effrayer un peu les utilisateurs, que vous verriez la possibilité de s’appuyer sur un lien avec une excellente couverture du territoire, quoique plus lent, et qui constitue le base sur laquelle se greffent les pics d’excellence 4G.

Dans le même temps, il n’est pas encore clair quand cet arrêt se produira. Il sera certainement progressif et prendra en compte toutes ces variables.