la connexion éliminée de la 5G, c’est la vérité

la Connexion Internet il est désormais très important et les compagnies de téléphone qui continuent à y investir sont nombreuses, et à cet égard nous ne parlons que du nouveau et innovant réseau 5G. Compagnies de téléphone Tim, Vodafone et Wind Tre ont fait d’innombrables investissements sur ce réseau précisément parce que c’est une connexion capable de garantir d’innombrables avantages dans différents secteurs.

Beaucoup sont ravis de cette nouvelle arrivée et ont hâte de profiter de toutes ses avantages, mais d’autres ne sont pas extrêmement convaincus. Aux doutes alimentaires sont les nombreuses nouvelles qui circulent dans réseau même si dans la plupart des cas il s’agit de fausses nouvelles.

Ces dernières semaines, on a parlé d’élimination des zones forestières en raison de la 5Gà ce jour, cependant, il y a beaucoup de discussions sur les nouvelles qui révèlent laadieu à la 3G à cause de cette nouvelle technologie. Voici plus de détails à ce sujet.

Au revoir 3G: est-ce vraiment la faute de la nouvelle connexion de Tim, Vodafone, Wind et 3 Italia?

la Connexion 3G pourrait être définitivement éliminé du marché mobile en raison de la nouvelle technologie de Tim, Vodafone et Wind Tre, du moins selon ce que disent les nouvelles qui circulent sur le net ces jours-ci. Pour le moment, à notre connaissance, cela pourrait aussi être un canular car aucune communication officielle n’a été publiée.

En outre, il n’est pas possible de confirmer la nouvelle ou le contraire, car le Réseau mobile 5G elle doit encore se développer à 100% et, par conséquent, il est encore tôt pour assumer ses effets sur la société.