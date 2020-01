La console et la mallette de transport sur le thème Animal Crossing arrivent

Animal Crossing: New Horizons sortira pour Switch le 20 mars, et si vous cherchez à prendre un Switch spécialement pour lui, vous avez de la chance. Nintendo a annoncé un nouveau commutateur sur le thème d’Animal Crossing, qui comportera des Joy-Cons personnalisés, une unité de commutateur de couleur et de texture uniques, et le meilleur dock officiel que nous ayons jamais vu.

L’Animal Crossing Switch sera disponible le 13 mars, soit une semaine avant le lancement du jeu. C’est probablement le meilleur Switch en édition limitée que nous ayons vu jusqu’à présent.

Le quai présente Tom Nook et ses neveux, et c’est très mignon. On ne sait pas si le dock ou Joy-Cons seront vendus séparément.

Les images que nous avons vues du Switch confirment également qu’il s’agit du nouveau modèle avec une meilleure autonomie de batterie, car il porte le numéro de série HAC-001 (01). Cela signifie que vous pourrez explorer votre île Animal Crossing pendant vos déplacements plus longtemps.

Un étui de transport et un protecteur d’écran uniques sont également à venir, pour ceux d’entre nous qui ne peuvent pas se résoudre à acheter un tout nouveau Switch.

La console coûtera 300 $, ce qui est le prix standard du système – le jeu n’est pas inclus avec.

Si vous êtes impatient pour Animal Crossing: New Horizons, consultez notre guide de précommande pour vous assurer d’obtenir la meilleure offre le premier jour.

