La console Xbox One en streaming est désormais disponible partout, voici comment vous inscrire

Bien que le service de streaming de jeux xCloud de Microsoft ne soit disponible que dans le cadre d’un test limité, la société étend son autre nouvelle offre de streaming. Microsoft a annoncé aujourd’hui que Xbox Insiders dans tous les pays où Xbox Live est disponible peut désormais tester le programme de streaming sur console qui a commencé son déploiement bêta limité l’année dernière.

Le streaming sur console permet aux joueurs de diffuser les jeux Xbox One qu’ils possèdent déjà sur leur téléphone ou tablette Android à partir de leur console. Cela se fait via Wi-Fi à la maison et via votre forfait de données mobiles si vous jouez en déplacement.

Le service nécessite une forte connexion Wi-Fi 5 GHz ou une connexion de données mobiles à 10 Mbps vers le bas / 4,75 Mbps vers le haut. Vous trouverez plus de détails sur la diffusion en continu sur console sur le site Web de Microsoft.

“Nous considérons l’aperçu public comme une étape importante dans notre cheminement pour offrir le streaming de jeux aux joueurs Xbox du monde entier! Nous apprenons de Xbox Insiders comme vous chaque fois que vous participez à ces nouvelles technologies”, a déclaré Microsoft.

Le programme Xbox Insider est gratuit et accessible à tous – vous pouvez vous inscrire ici. Une fois que vous êtes accepté dans le programme, vous pouvez commencer avec l’aperçu de streaming de la console en suivant les instructions publiées ci-dessous, telles qu’écrites par Microsoft.

Quant au service de streaming de jeux Xcloud, il s’agit d’un service de streaming de style Netflix qui permet aux utilisateurs de diffuser des jeux où qu’ils se trouvent sur Internet sans avoir besoin d’une console. Microsoft teste actuellement cela aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Corée, avec un support pour d’autres parties du monde à venir plus tard.

Guide de démarrage du streaming sur console Xbox:

Vous devez être un Xbox Insider, dans une région prise en charge, avec une console Xbox One inscrite à un anneau d’aperçu de mise à jour Xbox One pour participer à l’aperçu. Exigences supplémentaires: Un téléphone ou une tablette fonctionnant sous Android 6.0 ou supérieur, avec Bluetooth 4.0 (des frais de données mobiles peuvent s’appliquer) Une manette sans fil Xbox One compatible Bluetooth Un compte Microsoft avec profil Xbox et Internet haut débit (des frais de FAI peuvent s’appliquer) requis, nous recommandons un support de contrôleur pour les joueurs qui testent sur un téléphoneTéléchargez l’application Xbox Game Streaming (Preview) à partir de Google Play Store.L’application vous guidera à travers la configuration sur votre Xbox One inscrite. Cela inclut un test pour vous assurer que votre réseau domestique, votre console et votre contrôleur sont prêts pour le streaming de la console Xbox: Le test du réseau garantit que la connexion et la configuration réseau de votre console répondent aux exigences minimales: Type NAT: ouvert ou modéré Bande passante en amont: au moins 4,75 Mbps requis, 9 Mbps préféré Latence du réseau: 125 ms ou moins requis, 60 ms ou moins préféré Paramètres de la console: le paramètre d’alimentation doit être Instantané Pour aider à améliorer la configuration de votre console, visitez le site Web de support de Xbox pour un support supplémentaire, consultez le hub de support de streaming de jeu ou visitez le Xbox Insiders Subreddit