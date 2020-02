La Cosmo Academy est née: l’Academy of Space

Académie Cosmo est un projet absolument nouveau pour l’Italie: une académie de l’espacevisant à orienter les jeunes étudiants d’aujourd’hui vers un avenir cosmique. cette académie sera ouverte à l’intérieur du parc d’attractions Magicland situé à Valmontone, dans le Latium, et l’inauguration aura désormais lieu 2 points au printemps prochain. Un programme purement didactique est prévu pour ce nouveau projet, mais avec son propre intérieur une série d’itinéraires amusants visant à impliquer les enfants et les écoliers.

Voici ce que nous savons d’autre sur la Cosmo Academy

Pour les non-initiés, celui de Rainbow MagicLand est le plus grand planétarium d’Europe. Et c’est précisément ici que naîtra le siège de la Cosmo Academy, une structure de plus de 3000 mètres carrés. Le terme le plus approprié pour désigner ce type d’activité est Edutainment, un terrain d’entente entre divertissement et éducation. Le parrainage du projet appartient à l’Agence spatiale européenne, à l’Agence spatiale italienne et à l’Institut national d’astrophysique. La propriété est située à seulement 20-30 minutes de la capitale italienne, et elle est seule l’une des 13 nouvelles attractions faisant partie du parc d’attractions le plus célèbre du centre de l’Italie.

Le programme prévu comprend: sept étapes différentes interactive:

Le système solaire, une étude approfondie dans laquelle un voyage est simulé à partir de la Terre jusqu’au tour complet du système solaire;

Un approfondissement sur les sondes qui nous ont permis à ce jour de faire les découvertes spatiales les plus importantes de ce siècle et du siècle précédent;

Un voyage dans le monde des fusées, à partir de la façon dont ils sont construits jusqu’au type d’utilisation;

Une visite simulée à l’intérieur de la Station spatiale internationale dans lequel il sera possible d’avoir une idée plus claire de ce qui se passe à l’intérieur de la station spatiale et du comportement des astronautes;

Une entrée à l’intérieur du Base lunaire et de Base de Mars;

Une analyse approfondie des satellites spatiaux sur l’observation de la terre par ces satellites et sur la contribution qu’ils apportent à la sauvegarde de notre planète;

Une visite à l’intérieur du planétarium sera l’étape finale de ce premier voyage.

Qui sait, cette idée originale ne conduit pas les petits étudiants italiens à devenir les futurs astronautes de demain. Pour l’instant, il n’y a pas d’autres nouvelles, mais le le moment est maintenant proche!