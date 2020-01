La couche de compatibilité Windows Wine arrive en version 5.0 sur Android

Wine donne aux utilisateurs de plates-formes de type Unix un accès aux logiciels Windows depuis de très nombreuses années. Le projet open source vient d’ajouter la prise en charge d’Android en 2018 avec la mise à jour v3.0 et a poursuivi cela avec Wine v4.0 l’année dernière. Désormais, Wine v5.0 est disponible sur plusieurs plateformes, y compris Android.

Cette version de Wine comprend de belles améliorations de fonctionnalités. Vous pouvez exécuter plusieurs moniteurs dans Wine et la nouvelle API graphique Vulkan 1.1 est prise en charge. L’application Wine ne contient ni Windows ni aucun logiciel Windows, mais elle vous permet de charger des applications Windows sur votre appareil.

Wine 5.0 pour Android est disponible en téléchargement sur APK Mirror et le site Web de Wine. Des versions x86 et ARM sont disponibles. Vous utiliserez probablement ARM, ce qui limitera les applications que vous pouvez exécuter. Le vin est beaucoup plus capable qu’il ne l’était autrefois, mais vous devrez faire quelques bricolages pour que tout fonctionne.