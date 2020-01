La Cour suprême lève l’interdiction de la politique de Trump sur les «charges publiques», ce qui rend plus difficile pour les immigrants de se qualifier pour les cartes vertes – .

(Photo BigStock)

L’administration Trump est autorisée à appliquer une règle qui rend difficile pour les immigrants qui utilisent les avantages publics d’obtenir un statut juridique aux États-Unis, grâce à un jugement de la Cour suprême 5-4 lundi. C’est un coup dur pour la start-up de Seattle Boundless et plus de 100 autres entreprises qui combattent la politique.

Le tribunal a levé une injonction à l’échelle nationale sur la «règle des frais publics», qui permet aux agents d’immigration de prendre en compte un ensemble plus large de facteurs de disqualification lors de l’examen des demandes de carte verte. La décision de lever l’injonction est une victoire pour le gouvernement fédéral, mais les juridictions inférieures envisagent toujours de contester la règle des charges publiques.

La politique élargit les facteurs que les agents d’immigration peuvent prendre en compte lorsqu’ils décident si un immigrant est susceptible de devenir une «charge publique», c’est-à-dire une dépense pour les contribuables. Il augmente le revenu minimum requis pour être éligible à une carte verte et permet au gouvernement de prendre en compte d’autres facteurs comme l’âge et la santé.

Plus de 100 entreprises américaines, dont Microsoft, Reddit, Redfin et Twitter, ont signé un mémoire d’ami exhortant la Cour suprême à ne pas annuler l’injonction. Les entreprises ont déclaré qu’il serait plus difficile pour les immigrants d’obtenir un statut juridique de nuire à l’innovation et à l’économie. Le dossier a été organisé par Boundless, qui fournit des logiciels et des ressources pour aider les clients nés à l’étranger à naviguer dans le système d’immigration américain.

“La décision d’aujourd’hui met la vie de millions de familles dans les limbes pendant des mois alors que les tribunaux continuent de revoir la politique”, a déclaré le PDG de Boundless, Xiao Wang. «En tant qu’immigrant venu pour la poursuite du rêve américain, il est profondément décevant que seuls ceux qui ont des moyens soient accueillis dans ce pays. Je suis déçu, mais nous continuerons de lutter contre cette politique malavisée et de clarifier toutes les familles d’immigrants en cette période tumultueuse. »

En plus d’organiser le mémoire d’amicus, Boundless a lancé un «estimateur de charges publiques» pour aider les immigrants à déterminer comment la nouvelle règle pourrait les affecter. La société a critiqué la décision de la Cour suprême dans un article de blog publié lundi.

Le président Donald Trump a introduit la règle de la redevance publique en 2019. L’administration affirme que le changement vise à «mieux garantir que les étrangers soumis au motif d’interdiction de territoire soient autosuffisants, c’est-à-dire qu’ils ne dépendent pas des ressources publiques pour répondre à leurs besoins, mais plutôt compter sur leurs propres capacités, ainsi que sur les ressources des membres de la famille, des sponsors et des organisations privées.

La décision de la Cour suprême lundi autorise l’administration Trump à appliquer temporairement la règle de la charge publique tandis que les cours d’appel inférieures examinent sa légalité.