La couronne de Netflix se terminera avec la saison 5, la nouvelle actrice de la reine Elizabeth révélée

La Couronne est l’une des émissions les plus en vue de Netflix, mais compte tenu du sujet – la vie de la reine Elizabeth II et de la famille royale au fil des décennies -, elle aurait toujours une durée de vie limitée. Il a maintenant été confirmé que la saison 5 sera la dernière.

La nouvelle a été confirmée par Netflix et le créateur de The Crown, Peter Morgan. S’il n’est pas surprenant que la série ait une date de fin confirmée, il est surprenant qu’elle se termine après cinq saisons. Morgan avait précédemment déclaré qu’il fonctionnerait pendant six saisons, mais a maintenant dit qu’il avait changé d’avis une fois le travail commencé sur la saison 5.

“Maintenant que nous avons commencé à travailler sur les histoires pour S5, il est devenu clair pour moi que c’est le moment et l’endroit parfait pour s’arrêter”, a-t-il déclaré. “Je suis reconnaissant à Netflix et Sony de m’avoir soutenu dans cette décision.”

De plus, Imelda Staunton (Maléfique: Maîtresse du Mal, Paddington 2) a été annoncée dans le rôle d’Elizabeth II pour la saison 5. Elle est la troisième actrice à assumer ce rôle, après Claire Foy dans les deux premières saisons et Olivia Colman dans la saison 3 de l’année dernière et la prochaine saison 4, qui devrait sortir sur Netflix plus tard cette année.

Dans un communiqué, Staunton a déclaré: “J’ai adoré regarder The Crown depuis le tout début. En tant qu’acteur, c’était une joie de voir comment Claire Foy et Olivia Colman ont apporté quelque chose de spécial et d’unique aux scripts de Peter Morgan. Je suis vraiment honoré de de se joindre à une équipe créative exceptionnelle et de mener The Crown à son terme. “

La Couronne était l’une des émissions que Netflix a mis en évidence les chiffres d’audience de ces dernières semaines. La société a révélé que 73 millions de foyers ont regardé l’émission depuis le début. Cependant, Netflix compte désormais ses téléspectateurs d’une nouvelle manière, ce qui signifie que seules deux minutes d’un film ou d’une série doivent être regardées pour qu’il compte.

Divulgation: ViacomCBS est la société mère de GameSpot.

