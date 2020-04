la crise n’arrête pas Elon Musk, voici le dernier coup de génie

Elon Musk et Tesla ne connaissent pas de crise malgré la pandémie et la quarantaine imposée par le Coronavirus. En effet, malgré la baisse de la demande et la fermeture des showrooms qui ont généré une baisse des ventes en mars 2020 de jusqu’à 85,42% de moins, les appareils électroménagers purs ont plutôt connu une croissance.

Tesla est toujours au premier rang et, bien que face à une part encore assez marginale de 3,2% du total, la société d’Elon Musk ouvre la voie à un avenir radieux dans lequel les compagnies électriques conquériront bientôt de plus en plus de parts de marché. mais voici ce que Tesla a proposé pour augmenter les ventes.

Tesla: le dernier coup de livraison à domicile

En fait, derrière le succès de Tesla, même en cette période de restrictions, il y a une prévoyance pour le client qui ne connaît aucun rival. La société américaine a approuvé le mode de livraison à domicile des voitures appelé Drop direct. Un peu comme le dicton de la montagne et de Mahomet, la voiture viendra à vous sans que vous ayez à vous déplacer de chez vous.

Ainsi, le client pouvez acheter en ligne en toute sécurité sa voiture électrique et, ayant satisfait aux opérations bureaucratiques, e recevoir la voiture directement à la maison à travers un camion remorque spécialisé dans le transport de voitures. Une fois la voiture déchargée, après un contrôle rapide par le client, il est nécessaire de signer les formulaires certifiant la livraison.

C’est tout. À ce point le client pourra aborder la voiture pour la première fois via l’application smartphone, qui vous permettra d’ouvrir le véhicule et de saisir la clé électronique.