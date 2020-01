La crise sur des terres infinies corrige l’une des erreurs de Flashpoint de Barry Allen

Avertissement: ce qui suit contient SPOILERS for Crisis on Infinite Earths.

le ArrowverseLa crise de Infinite Earths a inversé l’une des conséquences involontaires Le flashvoyage dans le temps infligé à La FlècheC’est Lyla Michaels et John Diggle. le L’événement de croisement en 5 parties a ramené Sara Diggle, la fille infantile de John et Lyla, qui avait été effacée de son existence et remplacée par un fils nommé John Jr. comme effet secondaire de “Flashpoint”.

La première de la saison 3 de The Flash a trouvé Barry Allen inhabituellement heureux, vivant une vie normale avec ses parents encore en vie. C’était le résultat direct de Barry voyageant dans le temps pour empêcher le Flash inversé d’assassiner sa mère et de le piéger dans une prison à l’épreuve des phases. Malheureusement, le paradoxe qui en résulte, une chronologie divergente surnommée Flashpoint, menace de détruire toute réalité. Barry a finalement été contraint de libérer le Flash inversé afin de sauver sa Terre.

Le monde a été en grande partie restauré à ce qu’il était avant Flashpoint, mais il y a eu plusieurs petits changements. Le plus important était que le personnage Killer Frost de Caitlin Snow, depuis longtemps en sommeil, commençait à s’affirmer avec force, Barry avait un nouveau collègue nommé Julian Albert et le frère bien-aimé de Cisco Ramon, Dante, avait été tué par un conducteur ivre. Plus tard, Barry découvrirait que son ingérence dans la chronologie avait en quelque sorte tordu le destin de sorte que la fille de John Diggle, Sara (nommée en l’honneur de Sara Lance récemment décédée) était maintenant un fils qui portait le nom de John d’après lui.

Le dernier chapitre de Crisis on Infinite Earths a établi un nouveau noyau Arrowverse surnommé Earth-Prime, qui était composé d’éléments de l’original Earth-1, Earth-38 et du monde de Black Lightning. Cela a également restauré la vie de Sara Diggle, dont l’existence a été révélée lorsque John et Lyla ont regardé le discours du président sur la crise avec leur fils. Soudain, une petite fille est apparue par derrière le canapé et a serré Digg par derrière. Il a rendu l’étreinte et s’est adressé à la fille en tant que Sara, lui disant que son frère voulait jouer avec elle.

Tout en ramenant Sara Diggle à la vie est un joli petit signe de tête et une douce correction de l’un des Le flashdes erreurs, cela pourrait aussi avoir des implications intéressantes pour la prochaine Green Arrow et la série des Canaries qui La Flèche. Les flash-forward qui ont établi la réalité de 2040 ont fait de John Diggle Jr. le chef d’un gang appelé les Deathstrokes et le fils adoptif de John et Lyla, Connor Hawke, en tant qu’associé et ancien amant de Mia Smoak. Verrons-nous une Sara Diggle plus âgée parmi les Canaries pour protéger l’avenir de Star City? Ou va-t-elle prendre le titre de la chasseresse, pour continuer à s’appuyer sur l’esthétique des oiseaux de proie que le spectacle semble imiter? En tout cas, l’avenir de Sara dans le nouveau Arrowverse vaudra la peine d’être regardé.

