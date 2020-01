La crise sur Infinite Earths Finale change complètement Arrowverse de DC pour le mieux

L’événement de croisement en cinq parties de Crisis on Infinite Earths a pris fin, et à la suite de la finale, tout a changé pour les super-héros et les méchants de DC dans CW Universe. Heureusement, il rationalise tout sur les émissions CW.

Avertissement: spoilers pour les deux dernières parties de la crise sur les terres infinies ci-dessous.

À la fin de la quatrième partie de l’événement – l’épisode Arrow – Oliver Queen, qui est maintenant The Specter, a combattu l’Anti-Monitor et a sauvé le multivers en sacrifiant sa propre vie. Bien qu’il ait empêché l’Anti-Monitor de détruire toute existence, ce qui s’est passé, c’est que toutes les émissions CW, Arrowverse, existent maintenant sur une seule Terre. Supergirl est sur la même Terre que Flash qui est sur la même Terre que Black Lightning, et ainsi de suite, etc.

C’est en fait une très bonne décision de la part de la CW, car il n’est pas nécessaire qu’il y ait une sorte d’excuse bizarre pour quand ils s’associent tous pour des événements croisés. Et c’est quelque chose que les créateurs de cet univers télévisuel ont prévu depuis longtemps.

“Nous savions franchement depuis l’année dernière que nous allions fusionner et créer Earth CW en gros – mais Earth Prime sonne mieux”, a expliqué Marc Guggenheim lors d’une projection de presse. [via GameSpot’s sister site TV Guide]. “Même si dans les bandes dessinées Earth Prime est notre Terre, j’ai juste aimé personnellement le son de Earth Prime. Donc, toutes les émissions CW seront sur la même Terre – les super-héros CW.”

Bien sûr, la finale de la série, l’épisode Legends of Tomorrow, a opposé les héros de cette Terre singulière à Anti-Monitor, qui n’était pas mort. Ils ont dû le battre une dernière fois. Le Arrowverse est maintenant appelé Earth-Prime, comme mentionné précédemment par Guggenheim. Dans les derniers clichés de l’événement de croisement, nous avons vu des aperçus d’autres Terres – qui existent toujours dans le grand schéma des choses – y compris les Terres dans lesquelles DC Universe se déroule: Swamp Thing, Doom Patrol et Titans prennent tous placer sur. Essentiellement, ce n’est qu’un excellent moyen de rationaliser toutes les émissions de CW TV en un seul endroit, tout en gardant la série DC Universe et les franchises de films dans leurs petites poches, et cela n’a eu lieu qu’au prix de la vie d’Oliver Queen.

En ce qui concerne l’avenir, il y a plus à venir dans l’univers DC CW, une nouvelle série Superman et Lois Lane a été commandée par le réseau. La nouvelle émission mettra en vedette Tyler Hoechlin dans le rôle de Clark Kent et Elizabeth Tulloch dans le rôle de Lois Lane, reprenant leurs rôles des autres émissions de CW.