La croissance des appareils en 2020 sera stimulée par les iPhones 5G – Gartner

Le lancement des iPhones 5G cette année contribuera à la croissance des appareils en 2020, prédit Gartner, avant que la baisse ne revienne l’année prochaine.

Les prévisions mondiales annuelles de Gartner sur les appareils visent à prévoir les expéditions pour toutes les tailles d’appareils informatiques, des montres connectées aux PC. L’entreprise affirme que cette année verra un rare retour à la croissance…

Selon Gartner, Inc., les expéditions mondiales d’appareils – PC, tablettes et téléphones mobiles – totaliseront 2,16 milliards d’unités en 2020, soit une augmentation de 0,9% par rapport à 2019.En 2019, les expéditions mondiales d’appareils se sont élevées à 2,15 milliards d’unités.

“2020 verra une légère reprise du marché”, a déclaré Ranjit Atwal, directeur principal de la recherche chez Gartner. «La disponibilité accrue des combinés 5G stimulera le remplacement des téléphones mobiles, ce qui conduira les expéditions mondiales d’appareils à reprendre leur croissance en 2020.»

Le marché mondial des appareils est en déclin car un rythme de développement technologique plus lent voit les gens conserver leurs appareils existants plus longtemps.

La plus forte croissance concernera les smartphones, grâce à la demande de modèles 5G.

Le marché mondial de la téléphonie mobile devrait progresser de 1,7% en 2020 […] Les livraisons de smartphones ont été faibles en 2019, enregistrant une baisse de 2% d’une année sur l’autre, mais devraient augmenter en 2020, en particulier dans la Grande Chine et les marchés émergents d’Asie / Pacifique.

Gartner estime que les modèles 5G représenteront 12% des expéditions de téléphones mobiles en 2020, et qu’ils atteindront 43% d’ici 2022.

Cela est en partie dû au fait qu’un plus grand nombre de marques proposent des modèles 5G – avec Apple à la une des journaux ici – et en partie en raison d’une meilleure couverture 5G. La disponibilité de la connectivité 5G est actuellement extrêmement limitée, le service mmWave plus rapide n’étant disponible que dans les endroits les plus fréquentés des grandes villes: principaux centres de transport en commun, stades sportifs et attractions touristiques.

La croissance des appareils en 2020 sera cependant de courte durée. Gartner s’attend à ce que la baisse reprenne à partir de 2021, bien que la baisse des prix des téléphones 5G aidera à soutenir le marché des smartphones.

Le marché des PC a connu une augmentation en 2019, grâce à l’annonce par Microsoft de la fin de la prise en charge de Windows 7, ce qui a entraîné des mises à niveau. La demande accrue de machines Windows a vu la part de marché des Mac chuter.

Vous pouvez suivre tout ce que nous attendons des iPhones de cette année dans notre guide iPhone 12.

Image: Shutterstock

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: