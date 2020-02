La cybercriminalité a coûté des milliards de dollars aux victimes l’année dernière

L’an dernier seulement, les entreprises et les particuliers victimes de cybercriminalité ont subi des pertes de 3,5 milliards de dollars, selon le dernier rapport du Centre de plainte pour la criminalité sur Internet (IC3) du FBI.

Le rapport 2019 sur la criminalité sur Internet a été compilé à l’aide des données des 467361 plaintes reçues par l’IC3 l’année dernière. Cependant, depuis sa création en mai 2000, le centre a reçu plus de 4,8 millions de plaintes avec une moyenne de 340 000 plaintes par an et 1 200 plaintes par jour au cours des cinq dernières années.

Entre 2015 et 2019, les victimes de cybercriminalité ont enregistré des pertes de 10,2 milliards de dollars et dans un article de blog, le FBI a fourni des informations supplémentaires sur les types d’attaques les plus courants et les plus coûteux pour les particuliers et les entreprises, déclarant:

«Les plaintes les plus fréquemment signalées étaient le phishing et les stratagèmes similaires, les arnaques de non-paiement / non-livraison et l’extorsion. Les plaintes les plus coûteuses sur le plan financier concernaient la compromission d’e-mails professionnels, la romance ou la fraude à la confiance, et l’usurpation d’identité, ou l’imitation du compte d’une personne ou d’un fournisseur connu de la victime pour recueillir des informations personnelles ou financières.

La cybercriminalité évolue

Selon le chef d’IC3, Donna Gregory, les cybercriminels ont adopté de nouvelles techniques et tactiques dans le but d’échapper davantage à la détection lors de leurs escroqueries en 2019.

“Les criminels deviennent si sophistiqués. Il devient de plus en plus difficile pour les victimes de repérer les signaux d’alarme et de distinguer le vrai du faux. De la même manière, votre banque et vos comptes en ligne ont commencé à exiger une authentification à deux facteurs – appliquez cela à votre vie.” Vérifiez les demandes en personne ou par téléphone, vérifiez les adresses Web et e-mail et ne suivez pas les liens fournis dans les messages “, a déclaré Gregory.

Le compromis sur les courriels commerciaux (BEC) était le cybercrime de 2019 avec le plus grand nombre de pertes déclarées, soit 1,8 milliard de dollars, selon 23775 plaintes enregistrées.

L’IC3 a également observé un nombre accru de détournements de fonds de la masse salariale BEC où les cybercriminels envoyaient un courrier électronique au service des ressources humaines ou de la paie d’une entreprise pour demander la mise à jour des informations sur le dépôt direct tout en se faisant passer pour un employé. En cas de succès, ces demandes entraînent l’envoi d’un chèque de paie d’un employé à des cybercriminels plutôt qu’au destinataire prévu.

Attendez-vous à ce que les tactiques utilisées par les cybercriminels continuent d’évoluer en 2020 et des rapports comme celui-ci du FBI ont aidé à faire la lumière sur la façon dont la cybercriminalité financièrement dévastatrice peut vraiment être.

Via BleepingComputer