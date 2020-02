la date de fin de la marque a été fixée

BlackBerry ce n’est même pas l’ombre de ce qu’elle était. La marque elle-même était le symbole de l’homme d’affaires. Malheureusement, la société n’a pas réussi à s’adapter à l’évolution du marché et en peu de temps, il a été dépassé par presque tous les autres fabricants. Au niveau de l’entreprise, il a été pomme a pris la couronne reléguant les célèbres appareils avec le Clavier QWERTY l’oubli. Ils ont essayé de le retracer avec un système d’exploitation propriétaire, mais ça a quand même mal tourné.

À un moment donné, les Chinois l’ont essayé TCL Communication elle a relevé la situation, mais elle n’a pas réussi. Ils ont essayé de se concentrer sur les détails qui étaient autrefois le point fort ou le sécurité et un logiciel convivial aux professionnels de différents domaines. Encore une fois, cela n’a pas fonctionné et nous sommes donc arrivés à la fin de la marque.

BlackBerry: vers la fin

On savait déjà que BlackBerry allait bientôt fermer pour toujours autant que ces dernières années certains services ont été suspendus. Une descente progressive qui a culminé il y a quelques heures via un post sur Twitter depuis le compte officiel. Les droits de TCL ne seront pas mis à jour e Les terminaux BlackBerry ne seront plus vendus à partir du 31 août 2020 et il est difficile d’imaginer l’entrée dans le domaine d’une autre entreprise au dernier moment.

En tout cas, quelqu’un dans le monde possède actuellement des smartphones de cette marque et pour cette raison TCL garantira les mises à jour et les garanties pendant encore deux ans après la date susmentionnée. Jusqu’au 31 août 2022, une assistance appropriée sera fournie et même au-delà si la loi le prévoit.