La date de sortie de l’iPhone 9 est menacée en raison d’une épidémie de coronavirus – .

Tous les signes indiquent qu’Apple lancera un nouvel iPhone à un prix abordable dans les semaines à venir, mais l’épidémie de coronavirus pourrait avoir une ou deux choses à dire sur le moment du lancement avant que tout soit dit et fait. Des sources ont déclaré au Nikkei Asian Review qu’Apple “manquerait probablement son calendrier” pour la production de masse de l’iPhone 9, encore inopiné. En outre, le faible stock de modèles existants pourrait être un problème “jusqu’en avril ou plus.”

Comme plusieurs rapports l’ont affirmé, le plan original d’Apple était de sortir un iPhone moins cher (qui a été appelé à la fois iPhone SE 2 et iPhone 9) ce printemps. La production de masse devait commencer fin février, mais des sources affirment maintenant qu’Apple pourrait devoir attendre jusqu’en mars pour lancer le bal.

«Les fournisseurs font de leur mieux pour produire et expédier [cheaper] iPhone dans les quatre semaines. […] Le retard ne peut pas être trop long, sinon il affectera la stratégie de vente des nouveaux produits Apple au second semestre de cette année », ont déclaré à Nikkei des personnes qui auraient une connaissance directe de la situation.

Nikkei avait précédemment rapporté qu’Apple demandait aux fournisseurs de préparer 80 millions d’unités iPhone pour le premier semestre 2020, dont 15 millions de modèles d’iPhone 9. Aujourd’hui, ces mêmes fournisseurs «fonctionneraient à environ 30% à 50% de leur capacité», car les problèmes «de pénurie de main-d’œuvre au transport logistique» continuent de s’accumuler. Le lancement de l’iPhone 9 peut très bien dépendre de la rapidité avec laquelle les employés peuvent retourner au travail.

“Le travail commence à reprendre dans tout le pays, mais nous assistons à un retour à des conditions normales plus lent que prévu”, a annoncé Apple lundi. «Par conséquent, nous ne prévoyons pas respecter les prévisions de revenus que nous avons fournies pour le trimestre de mars en raison de deux facteurs principaux.»

Il y a quelques jours à peine, une rumeur laissait entendre qu’Apple organiserait un événement médiatique printanier le mardi 31 mars et que l’iPhone 9 serait ensuite dévoilé au public le vendredi 3 avril. Si tel était le plan, il pourrait être dans les limbes.

Source de l’image: Aflo / Shutterstock

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

