La date de sortie de Motorola Razr en Australie confirmée pour le mois prochain

Initialement prévu pour Down Under en janvier, il a été officiellement annoncé que le nouveau téléphone à clapet Motorola Razr avec écran pliable sera disponible à l’achat en Australie à partir du 24 février.

Alors que les fans de la conception classique du téléphone à rabat de Razr attendaient avec impatience l’appareil, nous devons nous demander si cette nostalgie leur suffira pour justifier le paiement du prix demandé alléchant du combiné, qui est fixé à 2699 AU $ localement.

Spécifications pas si spectaculaires

À des fins de comparaison, c’est 300 AU $ de moins que le Galaxy Fold de Samsung, mais il y a une différence clé: ce dernier prépare absolument le futur Motorola en termes de spécifications.

Bénéficiant d’un chipset décidément de milieu de gamme dans le Snapdragon 710, le nouveau Razr propose également une batterie relativement petite de 2 510 mAh, ainsi que 128 Go de stockage intégré, 6 Go de RAM et un écran principal HD de 6,2 pouces.

Aussi cher que le Galaxy Fold soit à 2999 $ AU, Samsung ne peut guère être accusé de lésiner en ce qui concerne le matériel de l’appareil, offrant un chipset Snapdragon 855 phare, une batterie de 4380 mAh, 512 Go de stockage et 12 Go de RAM, ainsi qu’une tablette écran QHD + de 7,3 pouces une fois déplié.

Il y a encore de l’espoir

Même avec ces spécifications, le Galaxy Fold ne vendait pas autant d’appareils que Samsung l’espérait, et nous devons imaginer que son prix exorbitant en était la principale raison.

Cela dit, il y a une chance que le facteur de forme volumineux du Galaxy Fold (qui était comme avoir deux téléphones empilés les uns sur les autres une fois pliés) éteigne les gens – quelque chose de relativement relativement mince et compact, le Motorola Razr n’a pas à inquiétez-vous.

Bien sûr, Samsung a son propre appareil à clapet pliable en route dans le Galazy Z Flip, ce qui pourrait jeter une clé majeure dans les plans de Motorola, en particulier si l’on en croit les rumeurs de son abordabilité surprenante.

Ceux qui aiment le nouveau Motorola Razr peuvent précommander l’appareil maintenant en Noir Black sur la boutique en ligne de Motorola et JB Hi-Fi.