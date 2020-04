La date de sortie du Pixel 4a divulguée en ligne des semaines avant la révélation officielle – .

Une nouvelle fuite prétend que le Pixel 4a commencera à être expédié le 22 mai.

Le Pixel 4a devait initialement être dévoilé lors de Google I / O 2020, mais Google a été contraint d’annuler la conférence des développeurs en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus.

Si la date de sortie est correcte, le Pixel 4a devrait être annoncé la semaine du 11 mai.

Une fois que la nouvelle épidémie de coronavirus s’est transformée en une pandémie à part entière, il était clair que bon nombre des grands événements et rassemblements qui devaient avoir lieu cette année n’auraient pas lieu. Google I / O, la conférence annuelle des développeurs, était l’un des événements qui a été retiré du calendrier début mars, et bien que Google ait initialement prévu “d’explorer d’autres façons d’évoluer” la conférence, il a annulé l’événement le 20 mars.

Dans le grand schéma des choses, l’annulation de l’événement de mai n’est pas très grave, mais les rapports suggèrent que Google I / O 2020 serait l’événement où le Pixel 4a ferait ses débuts. Sur la base de toutes les fuites que nous avons vues depuis, il semblait probable que le lancement du téléphone abordable aurait toujours lieu en mai, mais une nouvelle fuite pourrait finalement confirmer la date de sortie du téléphone des semaines avant que Google ne l’annonce. .

Selon le site allemand Caschys Blog (via Android Police), des documents internes de Vodafone Allemagne montrent que le Pixel 4a sera disponible via le transporteur mobile à partir du 22 mai. Comme le souligne Android Police, il s’agit d’un peu plus d’une semaine après les dates auxquelles Google I / O 2020 allait se produire. Pixel 4 a également été dévoilé un mardi (15 octobre) et a commencé à être expédié le jeudi suivant (24 octobre). De plus, le Pixel 3a a été lancé aux États-Unis et à l’étranger le même jour en mai dernier, il y a donc priorité pour un tel événement.

Android Police note également que Caschys Blog a réussi à divulguer le prix et la date de sortie du Pixel 3a il y a un an, il y a donc lieu de faire confiance à la source des informations. Malheureusement, le site n’a pas été en mesure de découvrir le prix du Pixel 4a, mais si la fuite est correcte, nous n’aurons pas à attendre longtemps pour le découvrir de toute façon.

Les fuites précédentes suggèrent que le Pixel 4a comportera un écran Full HD + OLED de 5,81 pouces, un processeur Snapdragon 730, une puce de sécurité Titan M, 6 Go de RAM, 64 Go / 128 Go de stockage et une batterie de 3 080 mAh. Il aurait également un seul appareil photo de 12,2 mégapixels avec autofocus, ainsi qu’une stabilisation d’image optique et une stabilisation électronique de l’image, et un appareil photo selfie de 8 mégapixels dans la découpe de perforation en haut de l’écran. Il manquera cependant certaines des caractéristiques déterminantes des produits phares de 2020, telles que la charge sans fil et la prise en charge des réseaux 5G.

