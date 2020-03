La décision de Google de ruiner le Pixel 5 pourrait avoir une bonne explication – .

Le Pixel 5 de Google, qui devrait être lancé cet automne, n’aura pas le même processeur haut de gamme que le Galaxy S20 et d’autres produits phares d’Android, selon certaines rumeurs.

Le Pixel 5 ne sera pas le seul nouveau téléphone Android à abandonner le Snapdragon 865 pour une alternative moins chère de Qualcomm.

Un nouveau rapport suppose que le prix et les particularités du Snapdragon 865 pourraient le rendre peu attrayant pour certains fournisseurs de smartphones, dont Google.

Les téléphones Pixel de Google sont censés être des équivalents iPhone pour l’univers Android; combinés haut de gamme qui sont toujours les premiers à exécuter le dernier logiciel Android. Google l’a précisé il y a quelques années en remplaçant la gamme Nexus par la famille Pixel. Cependant, Google a profondément modifié sa politique l’année dernière en lançant le Pixel 3a – un appareil de milieu de gamme qui ne ressemblait en rien au Pixel 3 en termes de fonctionnalités phares.

La même chose se produira dans les mois à venir lorsque le Pixel 4a fournira un ensemble de spécifications moins impressionnant que ceux du Pixel 4 qui a été lancé en octobre. Mais, plus inquiétant, le Pixel 5 pourrait être la première série Pixel à ne pas arborer le même type de matériel que les autres meilleurs produits phares Android de l’année. Mais grâce à un nouveau rapport, nous pourrions au moins savoir pourquoi c’est le cas.

Plusieurs fuites ont affirmé que les téléphones Pixel 5 ne disposeraient pas du même processeur Snapdragon 865 qui alimente le Galaxy S20 ainsi que de nombreux autres produits phares Android 2020. Au lieu de cela, les téléphones Pixel 5 et Pixel 5 XL comporteront une nouvelle puce Snapdragon qui se situe dans le haut de gamme du spectre de milieu de gamme – le Snapdragon 765G – qui a été annoncée aux côtés du Snapdragon 865 l’hiver dernier.

Pourquoi Google rétrograde-t-il son smartphone phare? Cela peut avoir à voir avec le prix du Snapdragon 865, soutient Ars Technica, car le Pixel 5 ne sera pas le seul téléphone à opter pour le 765G cette année.

La même puce alimente également le nouveau Nokia 8.3 5G, un téléphone qui vient d’être annoncé la semaine dernière. HMD Global a toujours utilisé des processeurs moins chers dans ses produits phares, et nous ne nous attendions à aucun changement cette année. Mais un tout nouveau rapport en provenance de Corée indique que le G9 ThinQ de LG utilisera également le 765G. Ce serait une première pour la série LG G. Comme les téléphones Pixel de Google, les combinés LG G ont toujours présenté le dernier Snapdragon haut de gamme au cours des dernières années.

Ces entreprises pourraient contourner le meilleur processeur mobile de Qualcomm cette année en raison des décisions de conception de Qualcomm pour le processeur 5G. Le 865 n’est pas livré avec un modem intégré. Au lieu de cela, il nécessite une puce distincte et obligatoire – le modem X55 – qui gère à la fois la connectivité 4G et 5G. Via Ars:

Qualcomm exige que le 865 soit fourni avec le modem X55, faisant de la 5G une exigence pour tout téléphone Snapdragon 865. La puce supplémentaire prend plus de place dans le téléphone, elle coûte plus cher et nécessite une conception de carte mère plus compliquée.

De plus, les téléphones auront besoin de modules RF pour prendre en charge la connectivité mmWave, qui occuperait plus d’espace à l’intérieur du combiné. Outre le prix, le Snapdragon 865 obligerait également les fabricants de téléphones à augmenter la taille des téléphones, ainsi que les besoins en énergie. “Le coût du 865 n’est pas seulement le coût du paquet de puces lui-même – ce sont aussi les téléphones plus gros et plus gourmands en énergie”, fait valoir Ars.

Comparativement, le 765G a le modem 5G intégré et a donc besoin de moins d’espace à l’intérieur du téléphone. Mais la puce sera également plus lente que la 865. Il est peu probable que l’une des sociétés choisissant le 765G plutôt que la 865 explique son raisonnement. Les arguments avancés par Ars sont valables, mais ce sont toutes des spéculations basées sur ce que nous savons sur les nouvelles puces Snapdragon 5G, ainsi que sur les dernières versions du téléphone, combinées aux dernières rumeurs.

Mais Google optant pour une puce de niveau inférieur pour la nouvelle série Pixel n’est certainement pas quelque chose que nous pouvons ignorer. Peu importe comment Google essaie de le vendre, un Pixel 5 alimenté par 765G sera toujours un téléphone de milieu de gamme pour de nombreuses personnes, même si Google aligne parfaitement le logiciel avec le matériel et propose finalement une expérience Pixel sans faille. Mais l’histoire nous a appris que les nouveaux téléphones Pixel ne sont jamais parfaits et que Google doit généralement corriger un certain nombre de bugs et d’erreurs après leur lancement, y compris des problèmes qui peuvent affecter leur vitesse.

