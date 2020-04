Contrairement à la croyance populaire, la déflation mondiale n’est peut-être pas une mauvaise nouvelle pour Bitcoin. En effet, il peut non seulement agir comme un actif d’investissement. Mais aussi comme mécanisme d’échange et lieu aussi sûr que celui que l’on perçoit de l’or.

Vous devez garder à l’esprit qu’il existe de nombreux sites frauduleux où ils peuvent voler votre argent avec la fausse vente de Bitcoin et d’autres crypto-monnaies. Vous devez donc être au courant des sites légitimes et vous devez être bien informé.

Le Bitcoin étant l’une des principales crypto-monnaies ayant une valeur sur le marché et considéré comme une couverture contre l’inflation, du fait que son offre est limitée à 21 millions. En plus d’avoir une politique monétaire reprogrammée pour réduire de moitié le rythme d’expansion de son offre tous les quatre ans.

C’est là que beaucoup peuvent considérer cet effondrement déflationniste comme une baisse de la valeur du prix du Bitcoin. On a parlé de déflation au cours de cette période en raison de rapports des États-Unis où de nombreux emplois ont été perdus en raison de la pandémie et de l’effondrement qui a également été généré par la baisse des prix du baril de pétrole.

En cas de déflation mondiale, que se passera-t-il?

Il est courant que l’argent liquide dans les cas de déflation mondiale galope ouvertement en raison de la baisse des prix. Il augmente le pouvoir d’achat de l’unité monétaire, ainsi que la capacité d’achat de l’individu ordinaire.

Il est fait mention de la différence avec l’inflation. Au cours de ces processus, tous les individus se sentent plus à l’aise avec le dollar car sa valeur augmente. Cependant, la vitesse d’obtention de l’argent n’aura pas d’impact négatif sur Bitcoin. Parce que la déflation augmente également le pouvoir d’achat de la crypto-monnaie.

De même, certains investisseurs mentionnent comment le prix de la crypto-monnaie pourrait stagner. De même, le pouvoir d’achat augmente considérablement.

Au fil du temps, il est possible que l’individu moyen perçoive le Bitcoin comme un investissement viable pour la personne moyenne, aussi légitime que l’or. Ainsi, l’augmentation du pouvoir d’achat va également générer une plus grande demande pour la crypto-monnaie en pouvant l’utiliser comme moyen de paiement.

De nombreuses entreprises acceptent déjà l’or numérique comme moyen de négociation et beaucoup perçoivent déjà les avantages de la diversification de leurs revenus et donc de recevoir des paiements avec Bitcoin. Cela est mentionné par le directeur des ventes et du marketing de Coinsource, le leader mondial des distributeurs automatiques de billets Bitcoin.

Il existe donc une réelle possibilité que la crypto-monnaie continue de se renforcer, car la technologie se renforce également, au quotidien, des consommateurs, tout cela en raison de la pandémie.

Bitcoin comme or numérique

Depuis, il semble que Bitcoin ait été qualifié d’or numérique. De même, comme l’or s’applique, la crypto-monnaie l’est également. Il est fort, permanent, fongible, divisible et rare. Ces actifs ont des caractéristiques similaires, qui répondent aux paramètres d’Aristote étant pratiques et fonctionnels. Bien que Bitcoin ait une réelle utilité qui est celle du paiement, ce que l’or n’a pas.

Selon certains commentaires, au fil du temps, le grand public se sentirait plus à l’aise avec l’utilisation du Bitcoin en tant qu’actif numérique. C’est pourquoi en période de déflation, cette crypto-monnaie est facilement une option. De ce point de vue, le comportement de l’or dans les situations déflationnistes pourrait servir d’indicateur pour le Bitcoin.

Comme les données historiques l’ont montré, le comportement de l’or pendant la déflation entraîne une forte augmentation des tensions financières. De plus, un risque plus élevé de défauts d’entreprise. De même en matière d’inflation, la distorsion des prix peut ébranler le résultat net et les économies.

L’évolution de l’or en période de stress

En période d’inflation stressante, le comportement de l’or est à la hausse. C’est la même incertitude qui oblige les investisseurs à vendre tout ce qu’ils ont, y compris l’or. Quand il se calme, c’est quand vous cherchez des abris plus sûrs.

Le pire a réussi à se redresser et à rester équilibré dans les moments difficiles, malgré une baisse de valeur au fil du temps. Le métal jaune s’est avéré être une source de liquidité. La même chose se produit ces derniers mois, en principe sa valeur a baissé, cependant, elle a réussi à se redresser ces derniers jours pour atteindre une valeur de 1 725 $ l’once.

Le Bitcoin a également été traité comme une source de liquidité le mois dernier, où il voit initialement une baisse de valeur d’environ 4 000 $. Bien que ces derniers jours, il ait réussi à augmenter de plus de 85% et à atteindre la valeur de 7 500 $.

Déflation mondiale: l’incitation à saper les monnaies fiduciaires

Le gouvernement des États-Unis et la Réserve fédérale ont dû verser d’énormes quantités de liquidités au système ces dernières semaines en raison des conséquences de la pandémie de coronavirus. De même, la Fed achète actuellement des actifs, où son bilan a atteint des records supérieurs à 6 billions de dollars.

De même, dans d’autres pays, des plans de relance budgétaire équivalant à plus de 70% du produit intérieur brut mondial ont été mis en œuvre. Cependant, si la pandémie devient encore plus répandue, il est possible que les investisseurs perdent confiance dans la finance traditionnelle et recherchent des alternatives comme le Bitcoin et les crypto-monnaies en général.

Ce sera la lutte contre la déflation qui entreprendra la recherche d’une plus grande sécurité des crypto-monnaies. En abaissant de façon spectaculaire les taux d’intérêt dans les pays plus avancés à zéro, ils sont en mesure de renverser la déflation s’ils sont attirés par l’achat d’or et de bitcoins.

Si le marché continue d’agir de cette manière, la valeur de l’or pourrait sûrement augmenter à des prix assez élevés. Ainsi, Bitcoin pourrait également fonctionner de la même manière.

