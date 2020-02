la déforestation à Berlin a cessé

Il y a quelques mois, l’énorme et très célèbre société de production électrique Tesla, avait annoncé que Berlin serait le lieu choisi pour construire son nouveau Gigafactory. À l’occasion de l’annonce, la Tesla Model 3 a d’ailleurs reçu le Golden Steering Wheel Award, prix décerné par le magazine autobuild des voitures lancées sur le marché, après une série d’évaluations et un jury de 50 experts.

Que savons-nous de ce qui se passe à la Gigafactory de Tesla

La Gigafactory devrait se poser près de Berlin, dans une zone boisée de environ 300 hectares que l’entreprise a acheté pour environ 41 millions d’euros pour commencer la construction de son usine en février. Le problème est que pour pouvoir l’ériger dans cet air, l’usine a besoin de déforestation d’environ 92 hectares d’arbres. Cela semblerait un peu contradictoire pour une usine qui vise à maintenir une forte durabilité écologique et un impact environnemental dans son travail. Mais passons aux faits: au cours des mois précédents, un groupe d’écologistes avait violemment protesté contre ce projet, cependant, ayant conclu une série d’accords, Tesla a pu procéder à la déforestation, après autorisation de deux tribunaux. Mais un troisième tribunal a bloqué ses travaux et l’entreprise a dû suspendre temporairement.

Elon Musk a expliqué que la forêt dans laquelle l’usine devrait s’élever n’est pas naturelle: elle avait été plantée pour la production de carton et ils en éclairciront seulement une partie. Il est difficile d’exprimer un jugement clair en la matière, considérant que cette usine, en plus de produire des moyens qui devraient être plus éco-durables que les actuels, il emploierait environ 12 000 personnes d’ici 2021. Tesla il a également promis qu’il replantera trois fois les arbres qu’il effaceranous pensons donc que ce blocage n’est que temporaire. Nouvelles informations dès que possible.