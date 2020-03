La démo de Resident Evil 3 Remake arrive ce mois-ci

Capcom nous a confirmé par e-mail que la démo Resident Evil 3 Remake sera disponible à partir de 19 marsc’est-à-dire à partir de ce jeudi.

La société japonaise a suivi les traces de Resident Evil 2 Remake, un jeu qui avait également une démo, bien que assez limité, puisque nous ne pouvions le jouer qu’une seule fois et qu’il avait une limite de temps d’une heure.

Malgré tout, nous avons décidé de l’essayer et publié une analyse de la démo à l’époque. Cela nous a permis de devenir une idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre au niveau technique et de performanceEt si tout se passe comme prévu, nous ferons de même avec la démo de Resident Evil 3 Remake.

Resident Evil 2 Remake est, à mon avis, le meilleur remake de tous les temps et l’un des meilleurs jeux de 2019, et je pense que Resident Evil 3 Remake deviendra l’un des meilleurs jeux de 2020.

De quel PC ai-je besoin pour jouer à Resident Evil 3 Remake?

Capcom a utilisé le moteur graphique Moteur RE, le même que celui que nous avons vu dans Resident Evil 2 Remake et Resident Evil 7, donc si vous pouviez déplacer les deux jeux, vous ne devriez pas avoir de problème pour profiter de Resident Evil 3 Remake, au moins en théorie, car il est possible que la société japonaise ait introduit de nouvelles options graphiques plus exigeantes.

Nous avons récemment vu les exigences minimales et recommandées officielles que Capcom a publiées pour jouer à Resident Evil 3 Remake, et comme prévu, elles sont très abordables. Si nous avons un processeur quad-core au niveau d’un Ryzen 3 1200 ou d’un Core i5 2000, 8 Go de RAM et une GTX 960 ou Radeon R9 280, nous pouvons jouer 1080p avec des qualités moyennes-élevées et une fluidité totale.

Pour jouer en 1080p avec une qualité maximale sans renoncer à une bonne fluidité, il faudra disposer d’un quatre cœurs et huit fils, comme un Ryzen 5 1500 ou un Core i7 3770, 8 Go de RAM et un GTX 1060 6 Go ou Radeon RX 480 8 Go. Je vous rappelle que le RE Engine a un haut degré d’optimisation, mais qu’il dépend fortement de la mémoire graphique, il est donc conseillé d’avoir au moins un graphique de 4 Go.

À partir du 27 mars, nous pouvons également jouer à la démo de Resident Evil Resistance, le mode multijoueur qui apportera Resident Evil 3 Remake. Son lancement est prévu pour 3 avril de cette année et il sera disponible pour Xbox One, PS4 et PC.