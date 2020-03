La dépendance d’Apple à l’égard de la Chine est exposée alors que la production de l’iPhone 11 aurait échoué en Inde

Un nouveau rapport du Wall Street Journal explique aujourd’hui la dépendance d’Apple à l’égard de la Chine pour sa chaîne d’approvisionnement, et comment il est peu probable que cela change dans un avenir proche. Selon le rapport, certains dirigeants d’Apple ont suggéré de délocaliser la fabrication d’au moins un produit au Vietnam, mais l’idée a été «repoussée» par la haute direction.

Le rapport explique que les responsables des opérations chez Apple ont suggéré «dès 2015» que l’entreprise devrait «délocaliser l’assemblage d’au moins un produit au Vietnam». Selon les gens, cela aurait permis à Apple de commencer le «processus pluriannuel de formation des travailleurs et de création d’un nouveau groupe de fournisseurs de composants» en dehors de la Chine.

Mais les cadres supérieurs auraient repoussé l’idée, apparemment en raison de caractéristiques que le changement serait «trop difficile à entreprendre».

Pendant ce temps, Apple fabrique certains de ses anciens modèles d’iPhone en Inde, et le rapport d’aujourd’hui indique qu’Apple avait un «plan» pour fabriquer l’iPhone 11 en Inde également. Cela aurait marqué un changement majeur dans la stratégie d’Apple, l’iPhone 11 représentant le premier nouveau modèle d’iPhone fabriqué hors de Chine.

Mais lorsque le moment est venu de mettre en place la fabrication indienne de l’iPhone 11, Apple a arrêté ses efforts:

Mais le géant de la technologie a interrompu ses efforts avant de mettre en place une seule ligne de fabrication pour cet appareil, a déclaré une personne proche du dossier. L’Inde n’était pas prête à fournir une main-d’œuvre qualifiée ou l’infrastructure robuste qu’Apple attend. Il a plutôt choisi de fabriquer l’iPhone 11 en Chine.

Malgré la situation actuelle des coronavirus en Chine et les effets qu’elle a sur la chaîne d’approvisionnement d’Apple, le rapport d’aujourd’hui indique qu’il est “peu probable” que la société transfère la production phare d’iPhone en dehors de la Chine.

Il est peu probable qu’Apple transfère la production de ses iPhones les plus chers vers l’Inde plus tard cette année, a déclaré une personne familière avec les opérations de Foxconn à l’étranger. La chaîne d’approvisionnement n’est pas en place et les travailleurs indiens ne sont pas prêts à produire des modèles de diodes électroluminescentes organiques haut de gamme, a déclaré cette personne.

Les fournisseurs et partenaires de fabrication d’Apple ont été touchés par l’épidémie de coronavirus en Chine et dans d’autres pays, dont la Corée du Sud. Apple a toutefois souligné que l’iPhone est «construit partout dans le monde», pas seulement en Chine.

