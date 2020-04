la dernière arnaque en ligne se cache derrière cet e-mail

La dernière arnaque en ligne signalée par Police postale sur sa page officielle “Commissariat en ligne PS – Italie” se cache derrière un e-mail d’extorsion qui pourrait viser et tromper quiconque. Contrairement aux e-mails de phishing diffusés au nom des entreprises et des institutions bancaires, l’arnaque en ligne en question simule un attaque de pirate afin d’intimider les utilisateurs concernés et de les persuader de débourser de l’argent. La lecture attentive du message est essentielle. Ce n’est qu’en procédant avec une grande prudence et en profitant de quelques précautions très simples et utiles qu’il sera possible de se défendre contre la tromperie.

Arnaque en ligne: les attaques contre les utilisateurs se poursuivent, voici le dernier e-mail de phishing à éviter!

Au cours des derniers jours, la police postale a signalé quelques escroqueries en ligne, fournissant les précautions nécessaires pour chacune afin de les éviter. En consultant la page ou le site officiel http://www.commissariatodips.it, il est possible de se tenir constamment à jour et d’apprendre quelles sont les stratégies à mettre en œuvre pour entraver les cybercriminels, les empêchant de terminer l’arnaque.

Dans le cas de courrier d’extorsion en fait, a récemment rapporté, la police postale s’est dévoilée, exhortant chacun à y porter une attention particulière. Les cybercriminels menacent les utilisateurs par e-mail uniquement pour les effrayer; et, à cet égard, en fait, les inviter à procéder au paiement d’une somme d’argent très élevée afin d’éviter la diffusion de fichiers et vidéos intimes dont ils sont entrés en possession.

Le message en question peut initialement être suspect. Les criminels saisissent un mot de passe qui pourrait en fait correspondre à l’un des mots de passe précédents de l’utilisateur, peut-être perdu en raison d’une attaque de phishing typique. Malgré cela, il est très important de ne pas répondre au chantage et d’ignorer l’invitation à effectuer le paiement rapidement. Comme l’explique la police postale elle-même, en fait, il est presque impossible que les cybercriminels aient vraiment le contenu auquel ils se réfèrent dans l’e-mail. Il est donc très important de ne pas paniquer et reste calme.

La seule étape fondamentale consiste à éliminer les courriels frauduleux et à signaler ce qui a été reçu. Tout cela sera plus que suffisant pour empêcher les malfaiteurs de tarir leurs économies.