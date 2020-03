La dernière bande-annonce de “Black Widow” de Marvel est sortie, et elle regorge de nouvelles images – .

Black Widow est le premier film MCU Phase 4 de Marvel, dont le lancement est prévu pour le 1er mai, et le studio vient de sortir la bande-annonce finale du film.

En plus de montrer de nouvelles images qui font allusion à ce que nous devrions attendre de l’aventure autonome de Natasha, la bande-annonce confirme que Black Widow ouvrira le 1er mai et que l’épidémie de coronavirus ne retardera pas sa date de sortie.

La nouvelle bande-annonce contient de nombreuses nouvelles scènes par rapport aux clips précédents, révélant la relation de Nat avec son ancienne famille qui a précédé les Avengers. Il contient également une révélation massive sur l’intrigue.

Nous sommes à moins de deux mois de la sortie du premier film MCU Phase 4 de Marvel. C’est Black Widow, bien sûr, le film autonome que Scarlett Johansson – et Natasha Romanoff – méritent. L’histoire presque d’origine est en préparation depuis longtemps, mais malheureusement, elle arrive après Avengers: Fin de partie. Nat est morte, après avoir sacrifié sa vie sur une planète lointaine dans le passé d’une chronologie différente, tout cela pour que les Avengers aient une chance de se battre contre Thanos. Nat est décédée en 2023 en ce qui concerne le monde, mais elle a en fait péri en 2014 dans cette chronologie différente. Black Widow, quant à lui, se déroule entre les événements de Captain America: Civil War et Avengers: Infinity War – donc entre 2016 et 2018 dans la chronologie principale de Marvel. C’est vraiment tout ce que nous devons savoir avant d’entrer dans Black Widow. Mais si vous voulez plus de détails, vous devez absolument consulter la bande-annonce finale de Black Widow, qui est meilleure et plus révélatrice que tout ce que Marvel a publié jusqu’à présent.

Le clip présente beaucoup de voix off et de dialogue entre Natasha (Scarlett Johannson) et sa sœur Yelena Belova (Florence Pugh), dont certains suspects reprendront le manteau Black Widow en 2023, maintenant que Nat est décédé. Nous garderons certainement un œil ouvert pour les scènes post-crédits.

Le clip nous donne beaucoup d’informations sur le personnage, et c’est la première bande-annonce à nommer le méchant du film: Taskmaster. Belova nous dit également qu’il contrôle la salle rouge avec toutes les autres veuves noires. Ces agents sont tous des femmes, ce sont tous des assassins hautement qualifiés et qualifiés comme Nat et Yelena, mais il y a une énorme différence – ils sont tous manipulés, donc ils sont pleinement conscients mais ne peuvent faire aucun choix. C’est en fait un excellent spoiler pour le film, mais pas assez pour le ruiner.

Ce qui ressort clairement de la dernière bande-annonce, c’est que Nat veut arrêter le Taskmaster, et son ancienne famille l’aidera. Mis à part Belova, c’est Red Guardian (David Harbour) et Melina Vostokoff (Rachel Weisz). Oh oui, et nous obtenons un autre camée de Thaddeus Ross (William Hurt) dans la nouvelle bande-annonce.

Black Widow sortira en première le 1er mai, comme prévu initialement, malgré la nouvelle épidémie de coronavirus qui pourrait nuire au box-office du film. La bande-annonce confirme que le film ne sera pas retardé, et Marvel n’a pas vraiment le luxe de le faire. Black Widow n’est que le premier titre d’une ardoise MCU Phase 4 occupée, et le studio doit avoir le film dans les salles dans les délais, sinon cela retarderait les sorties de sa nouvelle série Disney + et peut-être même d’Eternals avant les vacances de cette année.

Vous pouvez regarder le clip complet dans la vidéo ci-dessous.

