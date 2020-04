La dernière danse: Jerry Krause était-il l’inspiration pour le méchant de Space Jam?

Jerry Krause, le directeur général des Chicago Bulls pendant leur dynastie de championnat, était fortement présent dans les deux premiers épisodes de La dernière dance, et il semble très probable qu’il ait été l’inspiration derrière le principal antagoniste de Space Jam. The Last Dance suit le grand Michael Jordan des Chicago Bulls et la domination de la franchise sur la ligue dans les années 1990 tout en documentant la dernière saison de l’équipe en tant que champions. Ce faisant, le documentaire présente également l’équipe GM en tant que méchant, car il y avait tellement de drame entre Krause et d’autres membres de l’organisation.

Au milieu du temps de Jordan sur les Bulls, il est entré dans une brève retraite pour jouer en Ligue mineure de baseball. Bien qu’il ait rêvé de se rendre au grand moment, il n’a jamais réussi à sortir de Double-A au sein de l’organisation des Chicago White Sox. Le baseball est entré en grève en 1995, Jordan est revenu aux Chicago Bulls et a aidé l’équipe avec trois autres championnats à partir de la saison suivante. La retraite initiale et le retour de Jordan en mettant l’accent sur la comédie sportive de 1996, Space Jam, bien qu’il s’agisse d’un compte fictif. Jordan a joué dans le film, réalisé par Joe Pytka, qui présentait également un mélange d’action en direct et d’animation avec la présence de personnages des Looney Tunes.

Connexes: Pourquoi les Bulls pensaient que la division de l’équipe de Michael Jordan était une bonne chose

Space Jam a eu lieu lorsque Jordan a quitté le basket-ball pour poursuivre une carrière de baseball. Pendant ce temps, dans l’espace, le méchant M. Swackhammer a cherché de nouvelles attractions dans son parc à thème intergalactique, Moron Mountain. Il a envoyé ses petits serviteurs, les Nerdlucks, pour enlever les Looney Tunes mais a été mis au défi par un match de basket. Après que les Nerdlucks ont volé les pouvoirs des vrais joueurs de la NBA et se sont transformés en Monstars, Bugs Bunny et les Looney Tunes ont capturé Jordan et l’ont emmené dans leur monde pour jouer avec leur équipe. Jordan a affronté les Monstars sur le terrain et a personnellement parié son sort avec M. Swackhammer avant de revenir à la NBA. Vu que Krause avait le contrôle des Bulls pendant le temps de Jordan dans l’équipe, il est difficile de ne pas faire de similitudes entre le MJ et M. Swackhammer.

Bien que Krause ait constitué une équipe d’élite composée de Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman et Steve Kerr, il était indéniable qu’il s’est transformé en ennemi. Après que l’équipe ait remporté son cinquième championnat en 1997, Krause a dit clairement que la dynastie des Bulls était sur ses dernières jambes. Il a de plus en plus fracturé sa relation avec l’entraîneur-chef Phil Jackson avant de lui donner un an de plus, qu’ils aient remporté un championnat ou non. Krause a également perdu beaucoup de respect des joueurs avec des déclarations impliquant qu’il était seul responsable du succès de l’équipe. The Last Dance a confirmé le dégoût de Jordan pour Krause et ses déclarations sur la reconstruction, l’échange de joueurs et la constitution d’une équipe plus jeune.

Bien qu’il n’y ait aucune confirmation qu’un personnage de la vie réelle a été l’inspiration derrière M. Swackhammer dans Space Jam, il semble maintenant probable que Krause était l’homme à l’esprit. Bien qu’il ne soit pas le propriétaire d’un parc à thème, Krause était le chef d’une équipe de basket-ball professionnelle destinée à fournir des divertissements. Alors que M. Swackhammer a réduit en esclavage les créatures pour les attractions, Krause avait le contrôle de ses joueurs en tant que MJ et ne cachait pas toujours le fait que le côté des entreprises venait souvent avant les sentiments personnels. Il voulait dissoudre le groupe qui a donné à Chicago une poignée de championnats et aux fans passionnés, Krause ne semblait pas se soucier de qui il avait blessé dans le processus.

Les téléspectateurs de La dernière dance ne pouvait pas non plus abandonner le fait que Krause ressemblait en quelque sorte aux longs métrages animés de M. Swackhammer, surtout en ce qui concerne sa petite taille. Alors que le documentaire sportif continue de se dérouler, plus de détails sur Krause et sa relation avec les Bulls seront sûrement au centre de l’attention. Après que l’équipe ait remporté son dernier championnat en 1998, Jordan a de nouveau pris sa retraite et la plupart des grands joueurs ont quitté Chicago. Krause a échoué dans la construction d’une nouvelle dynastie et a pris sa retraite en tant que directeur général en 2003. Il a travaillé pour plusieurs équipes de baseball avant de décéder en 2017 à l’âge de 73 ans. Space Jam recevra officiellement une suite, intitulée Space Jam 2, qui devrait sortir en été. de 2021. Au lieu de Jordan, la star de l’action sera l’actuelle superstar de la NBA, LeBron James.

Suivant: Space Jam 2: Pourquoi Michael Jordan n’est jamais revenu pour une suite