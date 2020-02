La dernière fonctionnalité d’Instagram vous permet de voir avec quels comptes vous interagissez le moins

Instagram fête ses 10 ans cette année, et si vous utilisez la plate-forme même pendant la moitié de ce temps, il y a de fortes chances que vous suiviez un tas de comptes qui ne sont plus aussi pertinents pour vous qu’auparavant.

Pour vous aider à voir qui ils pourraient être, la plateforme de partage d’images a déployé une nouvelle fonctionnalité Catégories pour vous aider à trier les comptes que vous suivez et à interagir avec le moins possible.

Maintenant, il sera beaucoup plus facile de nettoyer votre flux et de supprimer ces sympathies de longue date.

Vous voulez voir quels comptes Instagram apparaissent le plus dans votre flux et avec qui vous interagissez le moins? Maintenant vous pouvez! Appuyez simplement sur «Suivre» et gérez votre liste à partir de là. pic.twitter.com/eKFOBCdutr6 février 2020

Mis à part le moins d’interaction avec, les nouvelles catégories vous permettent également d’afficher les comptes les plus affichés dans le flux, de sorte que vous pouvez gérer les abonnements qui submergent votre flux et vos histoires.

Pour découvrir la nouvelle fonctionnalité, accédez à votre profil et cliquez sur Suivant en haut à droite pour révéler les différentes catégories. Vous pouvez également trier les personnes que vous suivez dans l’ordre chronologique, soit par le plus tôt ou le plus récent, en ajoutant un autre élément pour vous aider à décider si vos premiers suivis sont toujours pertinents, ou si vous appréciez vos nouveaux ajouts.

“Instagram vise vraiment à vous rapprocher des personnes et des choses qui vous intéressent – mais nous savons qu’avec le temps, vos intérêts et vos relations peuvent évoluer et changer”, a déclaré un porte-parole d’Instagram à TechCrunch.

La société a déclaré qu’elle souhaitait «faciliter la gestion des comptes que vous suivez sur Instagram afin qu’ils représentent le mieux vos connexions et intérêts actuels».

Alors qu’Instagram approche de son 10e anniversaire, les suggestions non suivies seront un outil pratique pour les utilisateurs de longue date qui trouvent que le tri manuel dans leur flux est une corvée, ou pour ceux qui auraient pu être un peu trop zélés dans leurs suivis lorsqu’ils ont rejoint l’application pour la première fois.

Comme l’a suggéré TechCrunch, cette nouvelle fonctionnalité fournira un flux de meilleure qualité aux utilisateurs, mais cela signifie également qu’Instagram pourrait augmenter ses revenus publicitaires en gardant les utilisateurs sur l’application plus longtemps et en obtenant plus d’impressions publicitaires.