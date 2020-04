La dernière fuite de Galaxy Fold 2 est la meilleure nouvelle que nous ayons jamais entendue – .

Le Galaxy Fold était à la fois le premier téléphone pliable que Samsung ait jamais sorti et le plus cher lors de sa sortie en septembre 2019.

Le seul Galaxy Fold disponible était le modèle de 1 980 $ 512 Go, mais Samsung préparerait un modèle 256 Go du Galaxy Fold 2, qui se vendra à un prix moins cher.

Afin de reproduire le succès du Galaxy Z Flip, le prix du Galaxy Fold 2 doit être plus compétitif.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Les téléphones pliables n’ont pas pris le chemin que certains vendeurs de smartphones attendent d’eux, mais il n’y a pas encore de téléphone pliable que le consommateur moyen envisagerait d’utiliser à la place de son conducteur quotidien. Samsung est venu aussi près que n’importe quel fabricant de téléphones avec son Galaxy Z Flip, qui avait l’attrait d’un appareil pliable associé à un prix qui ne faisait pas que tout le monde rechignait, mais c’était toujours un produit de niche. Pour qu’un téléphone pliable puisse percer, il aura besoin à la fois d’un design révolutionnaire et d’un prix que la plupart des gens pourront supporter.

Selon SamMobile, c’est peut-être exactement ce que nous obtenons du Galaxy Fold 2. Des sources indiquent au site que le successeur du Galaxy Fold comprendra un modèle de base avec 256 Go de stockage interne à un prix inférieur à celui de l’original. Pliez les modèles, abaissant la barrière d’entrée pour les consommateurs.

Comme le note SamMobile, le Galaxy Fold était le téléphone le plus cher que Samsung ait jamais sorti à son arrivée en 2019, à partir de 1980 $. Le Galaxy Fold avec 512 Go de stockage était la seule option, ce qui signifiait que la seule façon de rejoindre la famille Fold était de dépenser deux fois plus ou ce que l’on pourrait dépenser pour le Galaxy S10, S10 + ou S10e. Ce n’était tout simplement pas une alternative réaliste pour la grande majorité des acheteurs de smartphones.

Près de 14 mois après le dévoilement officiel du Galaxy Fold original, Samsung pourrait chercher à étendre sa portée. Le Galaxy Fold 2 portant le numéro de modèle SM-F916 aurait 256 Go de stockage. Il y aura également un deuxième modèle SM-F91x avec 512 Go de stockage. Évidemment, le modèle avec moins d’espace de stockage sera moins cher, et se rapprocher du prix de 1380 $ du Galaxy Z Flip à succès aiderait à accroître son audience.

Des rapports récents ont suggéré que le Galaxy Fold 2 comporterait un écran Infinity Flex de 7,7 pouces à l’intérieur et un écran Infinity-V plus grand sur la couverture avant. La suite aurait également une configuration de caméra similaire à celle du Galaxy S20 + et serait livrée avec une nouvelle version du S Pen. Il y aura des options en céramique et en acier inoxydable, et le Fold 2 sera offert en coloris bleu, argent, or, rose et noir. Le même rapport affirme également que Samsung lancera le téléphone vers juillet, mais il convient de noter que cela a été signalé avant la pandémie de coronavirus.

Source de l’image: Samsung

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.