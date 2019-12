La dernière fuite du Galaxy S11 + montre un réseau de caméras beaucoup plus sain avec seulement 4 objectifs

Avec le prochain événement phare de Samsung sur les smartphones, qui devrait avoir lieu en février, les détails concernant les prochains Galaxy S11 et S11 + ont été nombreux. Bien qu'il y ait beaucoup de choses que nous attendons avec impatience du S11, les premiers rendus ont révélé un système de caméra quintette assez dérouté qui a osé jeter le manuel de conception symétrique par la fenêtre. Grâce au prolifique OnLeaks, nous avons maintenant de nouvelles informations sur l'apparence réelle de ce système de caméra, ainsi qu'une omission intéressante qui change ce que nous avons précédemment rapporté sur le S11 / S11 +.

OnLeaks s'est rendu sur Twitter cette semaine pour avouer que les images S11 qui ont circulé en novembre étaient celles d'un prototype à un stade précoce. Il partage ensuite un nouveau rendu du S11 + illustrant un ensemble de caméras beaucoup plus ordonné qui serait la version finale prête à la production:

Ensuite, le # GalaxyS11Plus … 😏

Il semble que les rendus que j'ai partagés il y a un mois étaient basés sur un prototype de première étape qui avait une disposition de caméra arrière différente.

Voici un rendu mis à jour basé sur le dernier prototype que j'ai obtenu et qui représente ce que je suppose être la configuration finale … pic.twitter.com/IhUWdQh9JN

– Steve H.McFly (@OnLeaks) 27 décembre 2019

Jusqu'à présent, toutes les fuites indiquaient que les S11 et S11 + basculaient cinq caméras arrière. Cependant, le dernier rendu partagé par OnLeaks ne contient que quatre caméras et un flash LED logés dans la même bosse rectangulaire. Il n'y a pas de détails solides sur ce qui rend chaque objectif unique, mais les développeurs de XDA affirment qu'il y aura des capteurs téléobjectif, grand angle et temps de vol, en plus d'un objectif principal de 108 MP.

Nous n'aurons pas à attendre beaucoup plus longtemps pour voir ce que Samsung a en réserve pour ses prochains téléphones phares, car les S11 et S11 + devraient être dévoilés à la mi-février.