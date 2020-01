La dernière fuite du Galaxy Z Flip révèle de nouveaux détails sur la nouvelle génération de Samsung pliable – .

Nous sommes à environ trois semaines de la plus grande révélation de Samsung sur le téléphone au premier semestre, mais nous savons déjà à quoi nous attendre. Samsung montera sur scène le 11 février à San Francisco pour annoncer la série Galaxy S20 et le tout nouveau Galaxy Z Flip pliable. Les deux téléphones sont apparus jusqu’à présent dans de nombreuses fuites, bien que ce soit le premier qui ait été présenté de manière plus détaillée. Cependant, plus nous nous rapprochons de l’événement de Samsung, plus nous apprenons de détails sur le nouveau Z Flip – et plus il devient clair que le Z Flip devrait être un bien meilleur téléphone pliable que son prédécesseur.

Selon des rapports récents, les Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra comporteront des écrans OLED de 6,2 pouces, 6,7 pouces et 6,9 pouces, respectivement. Ishan Agarwal, un nouveau concurrent, a déclaré à Twitter que le Z Flip comportera également un écran de 6,7 pouces, ce qui signifie que vous obtiendrez beaucoup d’espace sur l’écran du combiné à clapet pliable.

Plus de confirmations sur le Galaxy Z Flip: déplacement AMOLED dynamique de 6,7 pouces, caméra principale 12MP (pas 108MP, évidemment). Caméra frontale 10MP et stockage 256GB comme indiqué précédemment. Une batterie UI 2.1, 3300mAH ou 3500mAH (une certaine confusion à ce sujet). Couleurs noir et violet. https://t.co/U4GA46Qj1r

– Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 20 janvier 2020

Le Z Flip ne partagera pas toutes les spécifications phares du S20. Nous avons entendu il y a quelque temps que le téléphone comporterait le processeur Snapdragon 855 de l’année dernière au lieu de la toute nouvelle puce 865. C’est une décision qui pourrait aider Samsung à réduire les coûts et à maintenir le prix d’entrée à environ 1000 $, et toute personne possédant un téléphone phare de 2019 sait que le Snapdragon 855 offre toujours plus de puissance que nécessaire pour offrir une expérience utilisateur exceptionnelle.

Agarwal dit également que le combiné obtient un appareil photo principal de 12 mégapixels, pas un tireur de 108 mégapixels. Ce n’est guère une surprise, étant donné que l’appareil photo de 108 mégapixels sera réservé au Galaxy S20 Ultra, selon d’autres rapports.

Les autres spécifications du Galaxy Z Flip devraient inclure un appareil photo selfie de 10 mégapixels, 256 Go de stockage, une batterie de 3 300 ou 3 500 mAh et Android 10 avec une interface utilisateur 2.1 en haut. Enfin, le téléphone sera disponible en noir et violet, selon le baffle.

Comme toujours, toute spécification qui fuit devrait être prise avec un grain de sel, mais Agarwal est devenu un pronostiqueur fiable, il est donc probable qu’il travaille avec des informations précises.

Source de l’image: Eric Risberg / AP / Shutterstock

.