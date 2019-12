La dernière grande vente de Noël de Walmart a des centaines d'offres que vous pouvez conclure aujourd'hui – voici le top 10 – .

Quoi, vous pensiez que toutes les meilleures offres auraient disparu juste parce que Hanoukka est là et Noël est à deux jours? Grosse chance – tout ce que cela signifie, c'est que les détaillants ont augmenté la pression une dernière fois pour une grosse poussée finale. Aujourd'hui seulement, vous pouvez profiter d'offres exceptionnelles comme l'extension de gamme Wi-Fi d'Amazon la plus vendue pour seulement 14,95 $ ou la version plus rapide mise à niveau pour 21,99 $, Écouteurs et haut-parleurs Bose qui livrent toujours à temps pour Noël, nouvelles offres Sonos qui viennent d'être lancées aujourd'hui, prix du Black Friday sur AirPods 2 et AirPods Pro (commandez les AirPods Pro même s'ils sont en rupture de stock afin que vous puissiez bénéficier de la remise! ), une sonnette vidéo Ring de 200 $ 2 livrée avec un Echo Show 5 de 90 $ pour seulement 139 $, les meilleurs prix que nous avons vus cette saison sur les ampoules Philips Hue, d'énormes remises sur près de 100 appareils et packs Amazon différents, un thermostat intelligent Nest pour seulement 129 $, des offres Instant Pot à couper le souffle, et bien plus encore.

Tous les grands détaillants réalisent des ventes de dernière minute qui peuvent potentiellement vous faire économiser beaucoup d'argent tout en livrant à temps pour Noël. Parmi eux, certaines des meilleures offres qui peuvent être trouvées sont chez Walmart. Le détaillant a des milliers d'offres encore disponibles sur son site, mais il existe actuellement une section spéciale qui contient des centaines de produits à prix très réduits que vous pouvez commander en ligne et expédiés, ou les retirer gratuitement dans un magasin Walmart à proximité aujourd'hui. C'est vrai, vous obtiendrez les mêmes prix de vente de tueur avec des ramassages le jour même! Découvrez la vente complète ici sur le site Web de Walmart, et vous trouverez ci-dessous nos choix pour les 10 meilleures offres.

Apple AirPods

Automatiquement allumé, automatiquement connecté

Configuration facile pour tous vos appareils Apple (2)

Accès rapide à Siri en disant «Hey Siri»

Appuyez deux fois pour jouer ou avancer

Le nouveau clip pour casque Apple H1 offre une connexion sans fil plus rapide à vos appareils

Charge rapidement dans le cas

Le boîtier peut être chargé à l'aide du connecteur Lightning

Son et voix riches et de haute qualité

Commutation transparente entre les appareils

Écoutez et parlez toute la journée avec plusieurs charges de l'étui de charge (3).

Condition: Nouveau

Apple AirPods: 144,00 $ (reg. 159,00 $)

(prix inférieur sur Amazon)

Apple AirPods avec étui de chargement sans fil

Automatiquement allumé, automatiquement connecté

Configuration facile pour tous vos appareils Apple (2)

Accès rapide à Siri en disant «Hey Siri»

Appuyez deux fois pour jouer ou avancer

Le nouveau clip pour casque Apple H1 offre une connexion sans fil plus rapide à vos appareils

Charge rapidement dans le cas

Le boîtier peut être chargé sans fil à l'aide d'un tapis de charge compatible Qi ou à l'aide du connecteur Lightning

Son et voix riches et de haute qualité

Commutation transparente entre les appareils

Écoutez et parlez toute la journée avec plusieurs charges à partir de l'étui de chargement sans fil

Apple AirPods avec étui de chargement sans fil: 169,00 $ (rég. 199,00 $)

(également disponible sur Amazon)

Lecteur multimédia en streaming HD Roku Express

Le moyen simple de diffuser. Le lecteur multimédia de streaming HD Roku Express offre une expérience de streaming HD fluide sur votre téléviseur à notre meilleur prix. Pour commencer, il vous suffit de le brancher à votre téléviseur avec le câble HDMI® haute vitesse inclus et de vous connecter à Internet. Avec une configuration courte et pas à pas et une expérience facile à l'écran, Roku Express est parfait pour les nouveaux utilisateurs mais assez puissant pour les pros chevronnés. Diffusez ce que vous aimez, y compris la télévision en direct, les actualités, les sports, les films à succès, les émissions populaires et plus encore. De plus, avec l'accès à des centaines de chaînes gratuites, vous pouvez en profiter sans dépenser plus.

Nouveau! Disney + et Apple TV sont désormais diffusés sur tous les appareils Roku.

Streaming simplifié: Roku Express vous permet de diffuser gratuitement des émissions de télévision gratuites, en direct et premium sur Internet, directement sur votre téléviseur; Il est parfait pour les nouveaux utilisateurs, les téléviseurs secondaires et les cadeaux faciles, mais assez puissant pour les pros chevronnés

Configuration rapide et facile: branchez-le simplement à votre téléviseur avec le câble HDMI® haute vitesse inclus et connectez-vous à Internet pour commencer

Des tonnes de puissance, des tonnes de plaisir: compact et puissant, vous diffuserez vos favoris en toute simplicité; des films et séries sur Netflix, The Roku Channel, HBO, Showtime et Google Play à une alternative câblée comme Hulu avec Live TV, profitez de la télévision la plus parlée sur les chaînes gratuites et payantes

Faible coût, sans frais supplémentaires: pour moins de 30 $, le périphérique de streaming Roku Express comprend un câble HDMI® haute vitesse — et il n'y a pas de frais d'équipement mensuels; avec l'accès à la télévision gratuite sur la chaîne Roku, ainsi que sur des centaines d'autres chaînes gratuites, il y a beaucoup à diffuser sans dépenser plus. Télécommande simple: incroyablement facile à utiliser, cette télécommande comprend des boutons de raccourci vers les canaux de streaming populaires

Divertissement sans fin: diffusez à peu près n'importe quoi, y compris la télévision gratuite, les actualités en direct, les sports et plus encore. Ne manquez jamais les événements dont on parle le plus, les émissions primées, les derniers succès à succès et bien plus encore. Il est facile de diffuser ce que vous aimez et de réduire les factures de télévision par câble avec accès à plus de 500 000 films et épisodes de télévision sur des milliers de chaînes gratuites et payantes

Profitez de chaînes de télévision gratuites: diffusez la télévision en direct, des informations en continu, des sports, des films, des émissions et plus encore sur The Roku Channel, ainsi que d'autres chaînes gratuites comme PBS, The CW, CBS News et Tubi TV; avec Featured Free sur votre écran d'accueil, vous êtes à un clic d'une vaste sélection de films gratuits, d'épisodes télévisés en saison et de plus de divertissements des meilleures chaînes qui ne vous coûteront pas un centime

L'application mobile gratuite Roku: transformez votre appareil iOS® ou Android ™ en compagnon de streaming ultime; contrôlez votre lecteur multimédia Roku Express ou votre téléviseur Roku, utilisez la recherche vocale, profitez d'une écoute privée et bien plus sur iOS® et Android ™

Mises à jour automatiques du logiciel: obtenez le logiciel le plus récent, y compris toutes les dernières fonctionnalités et canaux disponibles sans même y penser

Lecteur multimédia de diffusion en continu Roku Express HD: 24,00 $ (reg. 29,99 $)

(également disponible sur Amazon)

Lecteur multimédia en streaming Roku Express + HD

Le streaming haute définition simplifié. De plus, télécommande vocale avec commandes TV. Le lecteur multimédia en streaming Roku Express + offre une expérience de streaming HD fluide à un prix avantageux. La télécommande vocale incluse comprend les boutons d'alimentation, de volume et de sourdine du téléviseur pour que vous n'ayez pas à jongler avec des télécommandes. Pour commencer, il vous suffit de le brancher à votre téléviseur avec le câble HDMI® haute vitesse inclus et de vous connecter à Internet. Avec une expérience simple à l'écran, Roku Express + est parfait pour les nouveaux utilisateurs, mais assez puissant pour les pros chevronnés. Diffusez ce que vous aimez, y compris la télévision en direct, les actualités, les sports, les films à succès, les émissions populaires et plus encore. De plus, avec l'accès à des centaines de chaînes gratuites, vous pouvez en profiter sans dépenser plus.

Nouveau! Disney + et Apple TV sont désormais diffusés sur tous les appareils Roku.

Le moyen simple de diffuser: Roku Express + vous permet de diffuser gratuitement, en direct et premium TV sur Internet, directement sur votre téléviseur; Il est parfait pour les nouveaux utilisateurs, les téléviseurs secondaires et les cadeaux faciles, mais assez puissant pour les pros chevronnés

Configuration rapide et facile: branchez-le simplement à votre téléviseur avec le câble HDMI® haute vitesse inclus et connectez-vous à Internet pour commencer

Des tonnes de puissance, des tonnes de plaisir: compact et puissant, vous diffuserez vos favoris en toute simplicité; des films et séries sur Netflix, The Roku Channel, HBO, Showtime et Google Play à une alternative câblée comme Hulu avec Live TV, profitez de la télévision la plus parlée sur les chaînes gratuites et payantes

Faible coût, sans frais supplémentaires: pour 39,99 $, le dispositif de streaming Roku Express + comprend un câble HDMI® haute vitesse — et il n'y a pas de frais d'équipement mensuels; avec accès à la télévision gratuite sur The Roku Channel, ainsi que sur des centaines d'autres chaînes gratuites, il y a beaucoup à diffuser sans dépenser plus

Plus besoin de jongler avec les télécommandes: allumez votre téléviseur, réglez le volume, coupez le son et contrôlez votre streaming avec une seule télécommande; utilisez votre voix pour rechercher rapidement à travers les chaînes, activer les sous-titres, et plus en un seul toucher

Divertissement sans fin: diffusez à peu près n'importe quoi, y compris la télévision gratuite, les actualités en direct, les sports et plus encore. Ne manquez jamais les événements dont on parle le plus, les émissions primées, les derniers succès à succès et bien plus encore. Il est facile de diffuser ce que vous aimez et de réduire les factures de télévision par câble avec accès à plus de 500 000 films et épisodes de télévision sur des milliers de chaînes gratuites et payantes

Profitez de chaînes de télévision gratuites: diffusez la télévision en direct, des informations en continu, des sports, des films, des émissions et plus encore sur The Roku Channel, ainsi que d'autres chaînes gratuites comme PBS, The CW, CBS News et Tubi TV; avec Featured Free sur votre écran d'accueil, vous êtes à un clic d'une vaste sélection de films gratuits, d'épisodes télévisés en saison et de plus de divertissements des meilleures chaînes qui ne vous coûteront pas un centime

L'application mobile gratuite Roku: transformez votre appareil iOS® ou Android ™ en compagnon de streaming ultime; contrôlez votre lecteur multimédia Roku Express ou votre téléviseur Roku, utilisez la recherche vocale, profitez d'une écoute privée et bien plus sur iOS® et Android ™

Mises à jour automatiques du logiciel: obtenez le logiciel le plus récent, y compris toutes les dernières fonctionnalités et canaux disponibles sans même y penser

Lecteur multimédia en streaming Roku Express + HD: 39,00 $ (prix 44,99 $)

(également disponible sur Amazon)

Écouteurs sans fil Powerbeats3

Connectez-vous via Bluetooth de classe 1 avec votre appareil pour une liberté d'entraînement sans fil

Jusqu'à 12 heures d'autonomie pour alimenter à travers plusieurs entraînements

Avec Fast Fuel, une charge de 5 minutes vous donne 1 heure de lecture lorsque la batterie est faible

Résistance à la sueur et à l'eau pour gérer les entraînements difficiles

Les oreillettes flexibles et bien ajustées maximisent le confort et la stabilité

Un son dynamique et performant vous propulse au niveau supérieur

Prenez des appels, contrôlez votre musique et activez Siri avec RemoteTalk

Écouteurs sans fil Powerbeats3: 89,00 $ (rég. 119,00 $)

Batteur sur socle KitchenAid Classic Series à tête inclinable, 4,5 pintes, noir onyx

Le batteur sur socle à tête inclinable de la série Classic de KitchenAid est un mélangeur de cuisine domestique de haute qualité qui est connu dans le monde entier pour sa puissance, une taille idéale qui s'adapte parfaitement n'importe où sur votre comptoir, une gamme de vitesses de mélange, l'inclusion de têtes de mélange polyvalentes, et un espace pratique créé spécifiquement pour le bol de mélange inclus pour un ajustement sûr. Ce mélangeur dispose de 10 vitesses pour mélanger, pétrir et fouetter à fond les ingrédients selon votre consistance et votre texture préférées dans le bol de mélange en acier inoxydable pouvant contenir jusqu'à 4,5 litres. Pour encore plus de polyvalence, utilisez le concentrateur d'alimentation pour transformer votre batteur sur socle en un centre culinaire avec plus de 10 accessoires optionnels alimentés par concentrateur, des broyeurs d'aliments aux fabricants de pâtes et plus encore. Préparez jusqu'à 6 douzaines de biscuits en un seul lot avec le batteur sur socle à tête inclinable de la série Classic de KitchenAid. Batteur sur socle KitchenAid Classic Series, 4,5 pintes, noir onyx (K45SSOB): Le démarrage progressif aide à éviter les éclaboussures d'ingrédients et les bouffées de farine en démarrant à une vitesse inférieure La conception à tête inclinable permet un accès clair au bol pour ajouter facilement des ingrédients pour une recette10 Vitesses optimisées suffisamment puissantes pour presque toutes les tâches ou recettes Le bol en acier inoxydable contient 4,5 litres Le modèle comprend (1) Batteur plat enduit, (1) Crochet pétrisseur enduit, (1) La couleur noire WhipOnyx à 6 fils est parfaite pour n'importe quel schéma de couleurs.Grand ajout à vos appareils de cuisine , ou comme cadeau pour un nouveau propriétaire

Batteur sur socle KitchenAid Classic Series à tête inclinable de 4,5 pintes en onyx noir: 199,00 $ (prix régulier 259,99 $)

Sony PlayStation Slim 1 To Fortnite Neo Versa PS4 Bundle

Sony PlayStation Slim 1 To Fortnite Neo Versa PS4 Bundle

Pack Fortnite Neo Versa PlayStation® 4

L'ensemble Fortnite Neo Versa PS4 ™ comprend un système PlayStation®4 de 1 To noir de jais, une manette sans fil DUALSHOCK®4 assortie et un code pour le contenu Fortnite exclusif suivant: Epic Neo Versa Outfit *, Epic Neo Phrenzy Back Bling * et 2,000 V- Des dollars.

Les V-bucks sont des devises dans le jeu que vous pouvez dépenser dans les modes Fortnite Battle Royale, Creative et Save the World *. Dans Battle Royale et Creative, vous pouvez acheter de nouveaux éléments de personnalisation tels que de nouvelles tenues, des planeurs, des pioches, des émotes et des enveloppements! Dans Save the World, vous pouvez acheter des lamas à rayons X qui contiennent des schémas d'armes et de pièges, ainsi que de nouveaux héros, et plus encore! Remarque: les objets ne sont pas transférés entre Battle Royale et Save the World.

Système PlayStation®4

Jeux incroyables: vous êtes au bon endroit. Découvrez des jeux incroyables allant des Indes acclamées par la critique aux tubes AAA primés.

Divertissement sans fin: quelque chose de nouveau et d'étonnant est toujours à portée de main. Trouvez ce que vous cherchez et obtenez-le au simple toucher d'un bouton via les options de divertissement PlayStation® comme PlayStation ™ Vue1 et plus encore.

FORTNITE

Explorez un grand monde destructible où deux jeux ne sont jamais identiques. Construisez d'énormes forts, trouvez du butin et faites équipe avec des amis pour gagner votre Victory Royale.

Battez Royale de nouvelles façons avec des modes à durée limitée. Rejoignez jusqu'à 49 autres joueurs en 50v50 ou prenez le ciel dans Air Royale. Tout est possible dans Fortnite.

Sony PlayStation Slim 1 To Fortnite Neo Versa PS4 Bundle: 249,99 $

Friteuse à air multifonctionnelle sans huile Farberware de 3,2 pintes

Cuisinez plus rapidement et plus sainement

Utilise une technologie à air chaud rapide pour cuire les aliments en utilisant peu ou pas d'huile

Commandes faciles à utiliser

Panier de 3,2 pintes pouvant contenir jusqu'à 2 lb de nourriture

Le panier à nourriture est antiadhésif et passe au lave-vaisselle

Livre de recettes bonus avec 25 recettes

Faible odeur, pas de dégâts

Friteuse à air multifonctionnelle sans huile Farberware 3,2 pintes: 59,88 $ (prix 99,00 $)

Aspirateur-balai filaire ultra-léger Shark Rocket

Construction ultra légère, pesant moins de huit livres

Les commandes pour différents types de sols sont situées à portée de main

La direction pivotante offre un contrôle amélioré pour manœuvrer autour des meubles

Option de stockage double: fixez l'aspirateur à main au bas de la baguette ou fixez-le au support mural

Nettoyage puissant du début à la fin

Nettoyage multi-surfaces pour les endroits difficiles d'accès

Filaire

Aspirateur-balai filaire ultra-léger Shark Rocket: 144,00 $ (reg. 169,00 $)

Ensemble d'outils de réparation à domicile Hyper Tough, 116 pièces

Cet ensemble d'outils de réparation domiciliaire de 116 pièces de Hyper Tough est un excellent ensemble complet à avoir pour ceux autour de la maison. Cet ensemble est livré avec un marteau robuste, un jeu de douilles de tailles SAE et métriques, des clés hexagonales, un tournevis avec plusieurs embouts pour répondre à vos besoins, et bien plus encore. Cet ensemble est contenu dans un boîtier robuste moulé par soufflage, de sorte que chaque outil a sa propre place spécifique. Le boîtier se ferme fermement et possède une poignée pour faciliter la mobilité. Gardez-le dans votre garage, dans le coffre de votre voiture ou offrez-le en cadeau à un premier propriétaire. Cet ensemble a de nombreuses utilisations. Procurez-vous dès aujourd'hui dans votre Walmart local ou commandez en ligne sur Walmart.com.

Ensemble d'outils de réparation à domicile Hyper Tough, 116 pièces: 19,97 $ (29,99 $)

