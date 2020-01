La dernière location d’Apple prouve que l’entreprise est sérieuse à l’idée de concurrencer Netflix – .

Au cours des dernières années, il y a eu un débat en cours sur la question de savoir si Netflix devrait être considéré comme une entreprise technologique ou une entreprise de divertissement. Le problème, cependant, est tout sauf noir et blanc. Si quoi que ce soit, la réalité est que Netflix est un peu des deux. Alors que le géant du streaming est évidemment connu pour déployer plus de contenu original que quiconque ne peut suivre au cours de sa vie, la société investit simultanément beaucoup d’argent pour s’assurer que sa plate-forme peut gérer une demande immense et fournir des médias de haute qualité avec un minimum décalage.

À ce stade, nous avons souligné les éléments suivants il y a quelques mois à peine:

La technologie de compression de Netflix garantit que les abonnés peuvent profiter du contenu avec peu ou pas de problèmes de performances. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant des applications mobiles de HBO qui ont tendance à rester trop souvent en mémoire tampon. Comme point d’intérêt, il convient de noter que Netflix prend également des mesures pour garantir que son contenu soit aussi bon sur les téléviseurs HD haut de gamme que sur les écrans d’ordinateur portable et une grande variété de smartphones.

En termes simples, la technologie qui alimente les différentes applications de Netflix garantit une expérience utilisateur agréable à tous les niveaux.

Cela dit, le Wall Street Journal rapporte qu’Apple a récemment braconné l’un des meilleurs ingénieurs de Netflix alors qu’il prévoit de renforcer considérablement ses offres de streaming dans les mois et les années à venir.

Ruslan Meshenberg, qui a aidé à développer la plate-forme Netflix et a été impliqué dans des initiatives clés pour créer un service plus rapide et plus cohérent pour les téléspectateurs, a rejoint l’organisation de services Internet d’Apple cette semaine, selon des personnes familières avec la location et ses comptes de médias sociaux. Il rejoint Apple en même temps qu’il étend son service TV + 4,99 $ par mois avec d’autres nouvelles embauches, des émissions et des films supplémentaires – une entreprise complexe qui a fait trébucher d’autres entrants dans le domaine du streaming vidéo.

Alors que la liste actuelle des offres de télévision d’Apple est minime – ce qui est une caractérisation généreuse en soi – il y a eu des rumeurs selon lesquelles Apple est sur le marché pour une acquisition énorme. Plus récemment, la rumeur a couru qu’Apple envisageait un accord massif qui les verrait choisir MGM, un studio acclamé avec des franchises comme James Bond à son actif.

Il va de soi que ce n’est qu’une question de temps avant qu’Apple ne renforce réellement ses options de streaming. En effet, il n’aura pas le choix de le faire s’il veut vraiment rivaliser avec des géants des médias comme HBO et Netflix. Et lorsque cela se produira, Apple voudra certainement éviter un certain nombre de problèmes d’utilisation.

Bien qu’Apple TV + n’ait pas eu de problèmes graves depuis son lancement, M. Meshenberg a l’expérience pour aider Apple à relever les défis techniques. Chez Netflix, il dirigeait une grande partie de l’infrastructure qui garantissait que les émissions de télévision et les films étaient diffusés de manière fiable, même si la société s’est étendue à plus de 50 pays et que le streaming est passé à plus d’un milliard d’heures de programmation hebdomadaire.

Tout compte fait, le braconnage d’Apple à Meshenberg indique que Apple se concentre et a l’intention de faire un jour grand bruit dans l’espace de streaming.

Source de l’image: XanderSt / Shutterstock

