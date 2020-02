La dernière mise à jour d’Uber facilite plus que jamais la recherche de votre pilote – .

Uber n’attend jamais longtemps entre les mises à jour, et jeudi, la société a annoncé deux nouvelles fonctionnalités qui devraient faciliter la vie des pilotes et des pilotes. J’ai été en fait surpris que le premier ne fasse pas déjà partie de l’application, mais Uber prépare un outil de traduction qui vous permettra, à vous et à votre chauffeur, de traduire instantanément soit une phrase prégénérée, soit un message personnalisé les uns avec les autres en un seul clic dans le chat.

Auparavant, si un conducteur envoyait un message à un pilote, il apparaissait dans la langue préférée du conducteur, quelle que soit la langue préférée du pilote sur l’application. Une fois la mise à jour lancée, les deux parties auront la possibilité d’appuyer sur le bouton «Traduire» pour voir le message dans la langue de leur choix.

La deuxième partie de la mise à jour est une interface actualisée qui devrait rendre la rencontre avec votre pilote encore plus facile. À partir de maintenant, lorsque vous confirmez un trajet, vous verrez un nouveau ticker en bas de l’écran qui vous indiquera quand votre chauffeur est en route, exactement combien de temps il faudra pour arriver, où vous devriez aller pour les rencontrer, et même s’il y a ou non une circulation dense sur l’itinéraire emprunté par le conducteur.

La plupart de ces informations étaient déjà présentes à l’écran avant la dernière mise à jour, mais maintenant Uber a tout organisé pour le rendre plus facile à trouver et à lire. “Si vous pensez aux informations qu’un cycliste consomme dans l’application, la carte démarre l’expérience: nous l’avons conçue pour que vos yeux commencent à votre lieu de prise en charge (où?) Près du haut de l’écran, descendez jusqu’à la mise à jour de l’état du trajet ( qu’est-ce qui se passe?), et terminer avec des détails plus concrets (contexte) en bas », a déclaré Selwyn Kancharla, concepteur de produits senior chez Uber, à Fast Company.

La mise à jour comprend également un nouveau lien vers des instructions écrites qui vous diront comment rejoindre votre chauffeur si vous êtes dans un espace public comme un aéroport ou un lieu d’événement, jusqu’à la porte exacte dont vous devez sortir. Tous ces ajouts combinés devraient améliorer considérablement l’expérience utilisateur une fois la mise à jour arrivée.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

