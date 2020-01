La dernière mise à jour Fortnite permet 120 images par seconde sur iPad Pro

Les joueurs Fortnite qui ont utilisé un iPad Pro sont pour un grand plaisir, car le jeu vient de recevoir une mise à jour qui permet à la tablette d’exécuter Fortnite à 120 images par seconde.

La dernière mise à jour pour la version iOS de Fortnite est maintenant disponible, et si vous possédez l’iPad Pro 2018, vous pouvez maintenant activer le mode 120fps, ce qui devrait laisser votre jeu incroyablement plus fluide et fonctionnant un peu mieux.

Cependant, il est important de noter que l’activation du mode a un coût, car la résolution et les paramètres visuels de Fortnite tombent à “moyen” lorsque le mode 120fps est activé. Cela signifie que vous ne pouvez pas jouer à Fortnite à ses paramètres maximum, mais la possibilité d’utiliser 120fps dans un jeu comme Fortnite pourrait valoir le compromis pour certains joueurs.

Notre service VPN préféré est plus abordable que jamais

Epic a fait un excellent travail pour rendre les versions mobiles de Fortnite incroyablement viables comme moyen de jouer au jeu. Parallèlement à l’ajout de 120 images par seconde, Epic a également ajouté la prise en charge des boutons de punaise sur les appareils exécutant iOS 13 ou supérieur. Pour les joueurs qui n’ont pas accès à une console de jeu ou à un PC mais qui souhaitent tout de même découvrir Fortnite, cela n’a jamais été aussi facile – ou mieux joué – que cela.

Venez!

Fortnite

Plongez dans le phénomène mondial

Fortnite a pris d’assaut le monde du jeu et est l’un des plus grands jeux de la planète à ce jour. Pour les joueurs qui cherchent à se lancer et à vivre des sensations fortes, le jeu est entièrement gratuit et peut être téléchargé maintenant.