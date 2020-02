La dernière promo d’Apple Pay propose la location gratuite de films iTunes avec les commandes de Postmates

Apple poursuit ses promotions hebdomadaires Apple Pay, cette fois avec une offre Postmates qui vous offre une location de film gratuite dans l’application Apple TV. Voici comment ça fonctionne.

Apple dit que lorsque vous dépensez 10 $ ou plus dans l’application Postmates ou le site Web à l’aide d’Apple Pay, vous serez éligible pour échanger un film gratuit via l’application Apple TV sur votre iPhone, iPad, Mac ou Apple TV. Pour bénéficier de cette offre, entrez simplement le code promotionnel WATCHNOW lors du paiement dans l’application Postmates. Vous recevrez ensuite un lien séparé et un code promotionnel par e-mail ou SMS pour votre location de film gratuite.

L’accord est valable jusqu’au 9 février:

Utilisez Apple Pay pour dépenser 10 $ ou plus avec Postmates et obtenez une location de film gratuite dans l’application Apple TV. Entrez le code promo WATCHNOW à la caisse, jusqu’au 9 février.

Et voici les termes et conditions:

Recevez 5,99 $ pour la location ou l’achat d’un film d’Apple («Offre de film») après avoir passé une commande de livraison sur www.postmates.com ou l’application iOS Postmates à l’aide d’Apple Pay. Entrez WATCHNOW lors du paiement sur Postmates et finalisez votre achat à l’aide d’Apple Pay. Valeur minimale du panier de 10 $ pour être éligible. Les frais peuvent varier et s’appliquer. Stockez et offrez la disponibilité en fonction de l’emplacement du client. Limite d’un par client. Les fournitures sont limitées. Ordres de livraison uniquement.

Une fois que votre coursier est en route avec votre nourriture, vous recevrez un e-mail et un SMS (connecté à votre compte Postmates) avec votre code d’offre de film.

Vous pouvez télécharger l’application Postmates sur l’App Store pour commencer ou vous rendre sur le site Web de Postmates.

