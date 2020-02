La dernière promotion Apple Pay vous prépare pour la Saint-Valentin avec 15 $ de rabais au 1-800-Flowers

Apple célèbre la Saint-Valentin cette année avec une promotion Apple Pay à durée limitée. À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 14 février, vous pouvez obtenir 15 $ de rabais sur votre oder au 1-800-Flowers lorsque vous passez votre commande avec Apple Pay.

L’offre est valide sur les commandes de 29,99 $ ou plus. Pour profiter de la remise de 15 $, il vous suffit de vérifier avec Apple Pay dans l’application 1-800-Flowers ou sur le site Web et d’entrer le code PAYFASTER à la caisse. Voici les conditions générales complètes:

Utilisez Apple Pay et obtenez 15 $ de rabais sur un achat de 29,99 $ ou plus dans l’application 1-800-Flowers ou sur 1800Flowers.com lorsque vous utilisez le code promotionnel PAYFASTER, jusqu’au 14 février.

Achat minimum de 29,99 $ requis, à l’exclusion des frais de service ou d’expédition applicables et des taxes. Les articles peuvent varier et sont soumis à la disponibilité, aux règles de livraison et aux délais. Des frais et suppléments peuvent s’appliquer.

Vous pouvez télécharger l’application 1-800-Flowers sur l’App Store pour commencer. Vous pouvez suivre toutes les dernières nouvelles d’Apple Pay dans notre guide complet ici.

