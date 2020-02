La dernière publicité d’Apple pour iPhone 11 met l’accent sur les performances des appareils photo à faible luminosité avec le mode Nuit

Apple a partagé aujourd’hui une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube faisant la promotion de la fonction Mode nuit sur iPhone 11 et iPhone 11 Pro. Dans la vidéo, Apple propose des comparaisons côte à côte des images prises avec et sans le mode Nuit activé.

Astucieusement réglé sur la chanson Smashing Pumpkins “We Only Come Out At Night”, la vidéo d’Apple se concentre sur l’effet dramatique que le mode Nuit peut avoir sur la photographie iPhone.

Apple fait rarement des comparaisons côte à côte dans sa publicité, mais cette vidéo est une exception claire. Le but de l’annonce est de montrer comment le mode nuit peut aider à améliorer les images de l’iPhone dans des environnements à faible luminosité. “Prenez des photos d’apparence plus naturelle en basse lumière avec le mode Nuit sur iPhone 11 et iPhone 11 Pro”, vante Apple.

Cette publicité pour le mode nuit de l’iPhone 11 survient quelques jours seulement après la clôture des soumissions pour sa compétition Shot on iPhone axée sur la photographie en basse lumière. Apple annoncera les gagnants de ce concours le 4 mars.

Regardez la nouvelle annonce iPhone 11 ci-dessous et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires!

