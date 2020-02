La dernière vente d’applications BundleHunt propose jusqu’à 44 titres les mieux notés à partir de 0,50 $ chacun

BundleHunt a lancé sa première collection d’applications en vente pour 2020 avec des prix à partir de seulement 0,50 $ par application. Comme vous vous en souvenez, BundleHunt facture un 5 $ des frais pour déverrouiller la collection et vous pouvez ensuite ajouter chaque application à votre commande personnalisée à des prix variables. Des réductions supplémentaires interviennent lorsque vous ajoutez plus d’applications, avec une réduction de 15% lorsque vous achetez plus de 15 titres. C’est l’un des meilleurs moyens d’ajouter un nombre substantiel d’applications à votre Mac sans vous ruiner, car BundleHunt offre des économies notables à tous les niveaux. Chaque application est entièrement déverrouillée et compatible avec Catalina. Rendez-vous ci-dessous pour quelques détails sur nos meilleurs choix ou plongez dans la vente entière ici.

Nos applications préférées incluent:

Task Office: Task Office est le meilleur des GTD, des listes de tâches, des projets et des applications de gestion des contacts jamais créés.

Typinator: Typinator augmente votre productivité en automatisant le processus d’insertion de texte et de graphiques fréquemment utilisés et en corrigeant automatiquement les erreurs de frappe.

Todoey 2: Todoey 2 se trouve dans votre barre de menu, il est donc toujours à portée de clic. Il s’intègre parfaitement dans votre bureau macOS dans un thème sombre et clair.

DupeZap: DupeZap est un détecteur de doublons moderne avec une interface élégante, facile à utiliser et puissant comme aucun autre. Il est extrêmement rapide et scanne votre ordinateur avec précision.

Assurez-vous de consulter la liste des meilleures applications d’aujourd’hui pour des offres supplémentaires, notamment Parmi les étoiles, Tower of Fortune 3, et plus encore. Nous avons également un certain nombre d’offres importantes sur les applications Dr. Seuss aujourd’hui, couvrant certains des livres les plus emblématiques de l’auteur.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore!