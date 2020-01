La dernière version bêta de WhatsApp apporte enfin le mode sombre (téléchargement APK)

Ah, WhatsApp. C’est un client de chat appartenant à Facebook avec plus de 5 milliards d’installations sur Android et a été assez obstinément derrière la courbe pour activer un mode sombre en quelque sorte. Le premier indice est venu en 2018, puis quelques signaux supplémentaires l’année dernière, mais nous sommes maintenant en 2020 et nous n’avons toujours aucune raison de retirer nos blagues Simon & Garfunkel. Enfin une bonne nouvelle: la dernière version bêta vous permettra enfin de faire tourner le mode sombre.

Si vous êtes inscrit à la version bêta, vérifiez si vous êtes sur la version 2.20.13. Si ce n’est pas le cas, ne vous inquiétez pas, téléchargez-le simplement depuis APK Mirror. Une fois que vous vous dirigez dans les paramètres de l’application et appuyez sur l’élément Chats, vous pourrez tirer vers le haut le sélecteur de thème et choisir le nouveau Dark. Vous pouvez également choisir l’option Système par défaut pour permettre à l’application de se conformer au schéma principal de votre appareil.

Nous regrettons d’informer certains geeks de l’affichage que ce n’est pas un thème d’occultation AMOLED, juste un travail de peinture plus convivial à utiliser la nuit.

Vous penseriez qu’avec plus d’utilisation que Facebook Messenger, WhatsApp aurait la priorité avec le développement et le déploiement de fonctionnalités clés comme celle-ci. Mais non, Messenger a rendu public son mode sombre en avril dernier.

Avec un peu d’espoir, nous verrons cette amélioration passer aux versions stables au cours des prochains mois.

