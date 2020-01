La dernière version bêta d’iOS 13.3.1 vous permet de désactiver complètement le suivi de localisation sur l’iPhone 11

Apple souligne souvent à quel point il se soucie de la confidentialité des utilisateurs, et une nouvelle fonctionnalité disponible dans iOS 13.3.1 est spécifiquement destinée à donner aux propriétaires d’iPhone 11 une tranquillité d’esprit supplémentaire sur un domaine de la confidentialité en particulier – le suivi de la localisation.

Comme indiqué sur Twitter, la dernière version bêta d’iOS 13.3.1 comprend un nouveau commutateur à bascule, permettant aux utilisateurs de désactiver la puce Ultra Wideband qui a été introduite avec la gamme d’iPhones 2019.

L’Ultra Wideband est comme une version de Bluetooth plus sensible à l’espace, donnant aux fonctionnalités iOS comme AirDrop une meilleure idée de l’endroit où se trouve un iPhone et de sa direction. Cela va être très utile si Apple décide de lancer un concurrent Tile.

Cependant, il n’a pas été approuvé pour une utilisation dans tous les pays où les modèles d’iPhone 11 sont vendus, donc jusqu’à présent, il enregistre les emplacements des appareils, même lorsque toutes les options de service de localisation sont désactivées.

Performance vs confidentialité

Apple résout maintenant le problème, comme il avait promis de le faire quand il a été signalé à l’origine – la désactivation de la puce Ultra Wideband sur votre iPhone 11 désactivera complètement tout type de journalisation de l’emplacement sur l’appareil.

Bien sûr, vous ne pourrez pas non plus utiliser les fonctionnalités qu’offre Ultra Wideband. «La désactivation de l’emplacement pour Networking & Wireless peut affecter les performances Bluetooth, Wi-Fi et Ultra Wideband», explique iOS lorsque vous actionnez le commutateur.

Alors que vous viviez peut-être votre vie parfaitement inconscient de l’Ultra Wideband et de ce qu’il fait, vous savez maintenant pourquoi votre prochaine mise à jour iOS va venir avec un interrupteur à bascule supplémentaire auquel vous pouvez penser.

L’Ultra Wideband arrive très probablement sur tous les iPhones 2020 également – nous nous attendons à un successeur de l’iPhone SE cette année, ainsi que les lancements de téléphones phares prévus en septembre.

