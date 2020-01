la deuxième mission spatiale féminine a eu lieu

Pour marquer l’histoire, femme et NASA, étaient deux astronautes qui avaient déjà effectué en octobre 2019 ce qui était absolument le toute première mission spatiale complètement féminin. Nous parlons Christina Roch et Jessica Meir, qui a une nouvelle fois dû procéder à une intervention technique et à l’installation d’un nouveau type de piles au lithium.

Voici ce que nous savons de leurs missions

La première fois qu’il a été question d’une sortie dans l’espace entièrement féminine, c’était en fait en mars 2019, quand toujours les deux femmes auraient dû s’aventurer ensemble dans l’espace pour le même type d’intervention. Cependant, pour démontrer le caractère inhabituel de l’événement, quelques jours avant la mission un événement inattendu s’est produit concernant la taille des combinaisons disponibles de la NASA qui avaient entraîné le report de l’événement. Puis un Octobre était enfin possible l’accomplir et, maintenant qu’il a commencé, beaucoup plus de ces missions seront effectuées par des femmes, dont deux sont déjà un fait concret.

L’un d’eux a eu lieu 15 janvier 2020, toujours besoin d’intervenir sur l’installation de ce nouveau type de batteries en dehors du Station spatiale internationale et le prochain est prévu pour le 20 janvier. Lors des opérations effectuées le 15 janvier, le casque de Christina Roch, chef de mission et femme ayant le plus de jours d’affilée en orbite, a perdu la caméra qui devait reprendre tout le déroulement de l’installation, mais n’empêchant pas les deux femmes pour continuer leur travail. Pendant les opérations du 20 janvier, les deux astronautes achèveront la mission qui a commencé en octobre et qui a eu lieu jusqu’à présent et, bien que pour le moment aucune autre mission ne soit prévue pour eux deux, il y en aura sûrement d’autres à l’avenir, même si les femmes font partie de la NASA ils espèrent que cela devienne si normal qu’il ne sera plus d’actualité cela crée l’étonnement.