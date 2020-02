La deuxième Nintendo Direct de 2020 arrive ce jeudi – .

Les fans de jeux du monde entier attendent avec impatience le moindre mot de la part de Sony ou de Microsoft au sujet de leurs consoles de nouvelle génération respectives, mais les fans de Nintendo ne se soucient pas du nouveau matériel. Les propriétaires de Switch veulent plutôt savoir à quoi ils joueront dans les semaines et les mois à venir, c’est pourquoi ils ont lentement perdu la tête à cause du manque de nouvelles de Nintendo. Heureusement, l’attente est terminée, car une nouvelle Nintendo Direct est en route.

Mardi, Nintendo a annoncé qu’il diffusera en direct un Direct entièrement consacré à Animal Crossing: New Horizons pour Switch le 20 février à 6h00 PT / 9h00 ET. Il s’agit du deuxième livestream de l’année de Nintendo, alors que la société a révélé des extensions pour Pokemon Sword and Shield en janvier.

Selon le tweet que Nintendo of America a envoyé, la diffusion durera environ 25 minutes et présentera «un examen approfondi du forfait escapade sur l’île déserte de Nook Inc.». Si vous n’avez pas lu sur New Horizons, la vanité du jeu est que vous voyagez sur une île déserte où vous pouvez construire une maison, décorer le paysage et inviter des amis à venir vous rendre visite tout en vous faisant une vie loin de l’agitation:

Nintendo a d’abord annoncé qu’une nouvelle entrée dans la série Animal Crossing était en développement à la fin de 2018 et devait sortir l’année prochaine, mais lorsque le titre officiel a été annoncé le 11 juin 2019, la société a également déclaré que le jeu allait être reporté à 2020. Maintenant, le jeu devrait sortir sur Switch le 20 mars 2020, et bien que nous en connaissions déjà un bon montant, tous les secrets devraient être révélés jeudi.

Source de l’image: Nintendo

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

