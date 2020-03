La façon dont Chrome vous permet d’économiser du CPU et de la batterie en “gelant les onglets”

Google a travaillé sur une nouvelle fonctionnalité dans la façon dont Chrome vous permet d’économiser le processeur et la batterie par “Freezing Tabs”. Le but est de figer les onglets qui ne sont pas utilisés. Ce qui signifie une utilisation minimisée du CPU, vous pourrez avoir un navigateur beaucoup plus rapide et une durée de vie de la batterie plus longue dans un ordinateur portable ou convertible.

Si vous souhaitez devenir un expert dans l’utilisation de ce grand navigateur, il vous suffit de lire cet article et de désactiver les demandes de notification dans Google Chrome.

Voici comment Chrome vous permet d’économiser le processeur et la batterie en gelant les onglets

Le gros problème est le nombre d’onglets ouverts, Chrome ne devrait avoir qu’une seule page Web à la fois et au cas où il en aurait plus et que vous ne les utilisez pas, chaque onglet que vous gardez ouvert est un site Web ouvert. Ces pages utilisent la mémoire système, la façon dont Chrome vous permet d’économiser le processeur et la batterie est nulle.

Les scripts et les autres contenus restent actifs et continuent de s’exécuter. Ce qui signifie que le site Web utilise également des ressources CPU en arrière-plan.

À certains égards, cela est bon, même si vous changez d’onglet, il peut toujours lire le son ou se mettre à jour en arrière-plan. C’est pourquoi lorsque vous revenez à la page, vous n’avez pas besoin d’attendre que le Web se charge à nouveau, c’est instantané.

Cependant, cela peut également être mauvais si vous avez plusieurs onglets ouverts, même s’ils ne sont que quelques-uns. De plus, si le contenu est lourd, ils utilisent de grandes ressources système comme remplir la mémoire, épuiser les cycles CPU et rendre le navigateur plus réactif et vider votre batterie.

Pour ce type d’occasions, des rejets de cils ont été créés et maintenant le gel des cils. Ce sont des caractéristiques qui sont similaires mais des choses différentes doivent être faites dans des situations différentes.

La façon dont Chrome vous permet d’économiser le processeur et la batterie: la suppression des onglets peut vous faire économiser de la RAM

La suppression des onglets dans Chrome a été ajoutée il y a quelques années,

En fonction de “l’économie de mémoire”, cela a été proposé par Google. Pour

que faire si l’ordinateur a peu

mémoire, le navigateur “rejettera” automatiquement le contenu

les onglets “inintéressants”.

Bien que le navigateur ne supprime pas automatiquement l’onglet si vous interagissez avec lui, car l’onglet d’arrière-plan avec lequel vous n’avez pas interagi pendant des heures a tendance à être un objectif principal.

Si vous supprimez le contenu d’un onglet, il est supprimé de la mémoire de votre système et enregistré sur le disque. Il ne modifie pas l’interface du navigateur, cet onglet apparaît dans la barre d’onglets et apparaît également normal. Bien que lorsque vous cliquez sur l’onglet et qu’il change, vous verrez que Chrome prend un instant pour charger la page et revenir à l’endroit où elle était.

Ce léger retard est la raison pour laquelle Chrome ne laisse tomber l’onglet que lorsque la mémoire système a tendance à s’épuiser. Il est bon que vous utilisiez votre RAM pour la mise en cache. Mais la suppression automatique d’un onglet et sa réouverture rapide obligent les utilisateurs de Chrome à vérifier et fermer manuellement les onglets.

Lorsque vous supprimez un onglet, votre processus disparaît de

Gestionnaire de tâches intégré à Chrome, donc le

le navigateur ne verra plus la mémoire utilisée. Lorsque vous cliquez à nouveau pour le charger

ça recommence.

Le gel des onglets pourrait-il économiser la batterie de votre processeur?

Istanbul, Turquie – 14 janvier 2016: personne tenant un tout nouvel Apple iPhone 6s avec l’application Chrome sur l’écran. Chrome est un service de navigateur Web, lancé en septembre 2008.

Maintenant, congeler les cils est différent de jeter les cils. Lorsqu’un onglet se fige, le contenu reste dans la mémoire système. Même si elle est gelée, la page Web de l’onglet ne pourra pas utiliser le CPU ou effectuer des actions en arrière-plan.

Par exemple, si vous avez une page Web lourde ouverte quelque part et qu’elle s’exécute en continu dans des scripts. Après un certain temps, Chrome le “gèle” automatiquement. Cela vous empêchera de prendre des mesures jusqu’à ce que vous interagissiez à nouveau avec le navigateur. C’est à cela que servent les concepts de base, Google expliquera sûrement comment ils fonctionneront de manière beaucoup plus détaillée.

Tab Freezing est l’une des fonctionnalités expérimentales, qui est intégrée dans les versions stables actuelles de Chrome 77. Seulement, elles peuvent être démarrées manuellement. Dans les versions Chrome Canary du prochain Chrome 79, dans ce navigateur, vous pouvez geler automatiquement les onglets, tout comme vous pouvez facilement les supprimer.

Dans Chrome Canary, plusieurs options sont disponibles pour figer les onglets si vous accédez à chrome: // flags et recherchez “Tab Freeze”. Lorsque vous activez cette option, Chrome peut geler automatiquement les onglets “éligibles” après avoir été en arrière-plan pendant au moins cinq minutes.

Cela dépendra de l’option que vous choisissez, afin que Chrome puisse laisser les onglets gelés ou dégeler pendant dix secondes toutes les quinze minutes, il leur faudra suffisamment de temps pour se synchroniser avec un serveur ou faire un travail si nécessaire. Google teste évidemment la meilleure option.

Le gel des onglets est une fonctionnalité en phase d’expérimentation, il est donc certain que cette fonctionnalité atteindra des versions stables de Chrome. TechDows a détecté les options de Chrome Canary.

Comment geler les cils et les jeter aujourd’hui

La version la plus récente de Chrome vous permet de jouer avec les deux fonctions si vous voulez savoir comment elles fonctionnent. Il vous suffit de taper chrome: // discards dans la Chrome Omnibox et d’appuyer sur Entrée.

Vous verrez une page de diagnostic avec une liste de vos onglets ouverts et si vous pouvez les geler ou les supprimer. Sur le côté droit de la page, vous verrez un lien d’action pour “Geler” et “Jeter” chacun d’eux.

Vous pouvez l’essayer pour voir par vous-même la différence. Par exemple, si vous démarrez YouTube et lisez une vidéo, lorsque vous cliquez sur «Geler» pour l’onglet, il arrêtera la lecture de la vidéo, mais il ne supprimera pas le contenu de l’onglet YouTube de la mémoire dans le Gestionnaire des tâches.

Si vous cliquez sur “Ignorer”, la lecture sera interrompue et le contenu de l’onglet mémoire sera supprimé. Vous le verrez disparaître si vous ouvrez le Gestionnaire des tâches Chrome. Pour ce faire, vous devez cliquer sur “Charger” pour recharger le contenu de l’onglet mémoire.

Pourquoi les options des onglets Supprimer et Geler sont-elles si utiles?

Si la mémoire de votre système est saturée, Chrome supprimera les onglets inutilisés afin que vous puissiez libérer de l’espace. Le navigateur les rechargera en arrière-plan. Lorsque vous cliquez sur l’onglet, mais vous remarquerez que la page se recharge pendant une fraction de seconde.

Chrome n’aura pas besoin de supprimer les onglets pendant

vous avez beaucoup de mémoire, Chrome utilise sûrement cette mémoire comme cache dans

au lieu de le laisser vide. Cela parvient à accélérer les choses.

Même si vous avez beaucoup de mémoire, Chrome sera certainement en mesure de visualiser les onglets de gel avec lesquels vous n’interagissez pas afin d’économiser la batterie du processeur. Ce qui pourrait faire en sorte que Chrome et les autres applications de votre système répondent encore mieux.

Vous pouvez toujours les conserver en mémoire de cette façon, de sorte que lorsque vous réactivez un onglet figé en le modifiant, la page Web de l’onglet est prête à être utilisée le plus rapidement possible.

Si Chrome doit libérer de la mémoire, vous pouvez supprimer un onglet gelé. Mais vous ne pouvez pas figer un onglet qui est supprimé car il a été supprimé de la mémoire et n’est pas vraiment ouvert. Vous ne pourrez donc effectuer aucune action en arrière-plan.

Maintenant, la prochaine version de Microsoft Edge sera basée sur Chromium, donc le travail de Google sur Chrome pourrait également améliorer le navigateur Web par défaut de Windows 10. Vous devez attendre les futures versions d’Edge pour commencer à figer également les onglets. automatiquement.